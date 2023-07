Casamicciola, assunzione gratis per il Pnrr. Oneri a carico dell’Agenzia per la coesione territoriale

Il Comune di Casamicciola Terme può assumere gratis un professionista esperto di materia finanziaria, il cui compenso sarà a carico dell’Agenzia per la coesione territoriale, in attuazione del Pnrr. Una possibilità offerta agli Enti locali grazie alla attivazione immediata di procedure di reclutamento di personale in deroga ai vincoli assunzionali. La normativa tra l’altro prevede anche che «Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure svoltesi o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato».

Ed è proprio questo il caso di Casamicciola. A maggio dello scorso anno il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva approvato le graduatorie finali di merito relative ai profili professionali indicati nel bando. E l’Agenzia per la Coesione Territoriale indicava il nominativo della dott.ssa Rosa Russo quale vincitrice assegnata al Comune di Casamicciola Terme. Sta di fatto che la Russo rinviava ripetutamene la sottoscrizione del contratto, tanto che il Comune la dichiarava rinunciataria e informava di tale circostanza l’Agenzia per la Coesione.

A fronte della accertata mancata accettazione della proposta di assunzione da parte della vincitrice, sono dunque a disposizione del Comune di Casamicciola Terme risorse per la stipula di un contratto triennale di collaborazione con professionista per l’espletamento di funzioni tecniche nell’ambito degli interventi del PNRR, di profilo junior o middle, per una spesa complessiva di 115.098,69 euro. A questo punto il rup, il responsabile dell’Area II Economico Finanziaria e Tributaria rag. Giuseppe Scotti, ha attivato la procedura per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

La norma prevede anche che prima di dare il via ad incarichi esterni, si attesti l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente. E’ così stato pubblicato l’avviso per l’assunzione per un periodo massimo di 36 mesi di un esperto in gestione, rendicontazione e controllo– profilo FG Middle, per l’attuazione degli interventi ricadenti nel Pnrr. Le candidature dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 24 luglio. Una commissione procederà poi alla valutazione, al termine della quale verrà stilata la graduatoria finale.