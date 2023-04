Casamicciola, assunti i due istruttori amministrativi per la frana: Daniele e Lo Giudice

Ugo De Rosa | Il Comune di Casamicciola Terme ha proceduto all’assunzione “celere” di due istruttori amministrativi per la gestione dell’emergenza alluvione a tempo pieno e determinato per dodici mesi. La spesa per queste e altre assunzioni, come è noto, trova copertura finanziaria nella ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile dell’11 dicembre 2022.

Per procedere a questa assunzione, il commissario Calcaterra aveva provveduto alla rettifica di una sua precedente delibera e successivamente il responsabile dell’Area 1 Affari generali dott. Antonio Russo avviava la selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria.

Espletando rapidamente la procedura di selezione mediante l’esame dei titoli di studio e di servizio e lo svolgimento dei colloqui, stante appunto l’urgenza di procedere alle assunzioni. Esaminati i verbali della commissione esaminatrice, Russo approvava la graduatoria. Sta di fatto che incorreva nel solito “piccolo” errore materiale, non riportando il determina la data corretta di uno dei verbali. Un errore formale e non sostanziale, che ha provveduto a correggere con una rettifica.

La graduatoria “definitivamente” approvata dunque è la seguente: 1 Daniele Emmanuel; 2 Lo Giudice Francesco; 3 Migliaccio Linda; 4 Iacono Giuseppina; 5 Cimmino Pierluigi; 6 Torresi Mirena; 7 Bruno Valentino; 8 Primicerio Francesca; 9 Barbieri Matteo; 10 Manzi Mariana; 11 Mazzariello Virginia; 12 Mennella Angela; 13 Capezza Valeria; 14 Cavallo Alessandra; 15 Mattera Federica; 16 Perfetto Mariarosaria; 17 Battaglia Alessia; 18 Scotti Ilaria; 19 D’Orio Maria; 20 Pagnano Mauro. I vincitori assunti per dodici mesi sono dunque Emmanuel Daniele e Francesco Lo Giudice.

La determina specifica anche che «la graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione, salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale».