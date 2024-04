Casamicciola, assistenza per le concessioni demaniali. L’ing. Grasso ha conferito ben due incarichi

L’incertezza sul termine di efficacia e altre criticità rendono necessario ricorrere a professioni esperti. Il supporto legale sarà assicurato dall’avv. Alessandro Barbieri, quello tecnico dall’arch. Francesco Monti

Anche il Comune di Casamicciola Terme deve fare ricorso a incarichi di assistenza esterna per sbrogliare la intricata matassa delle concessioni demaniali marittime, alla luce delle incertezze anche sulla legittimità dei termini di proroga e le criticità nel bandire le gare.

Il responsabile dell’Area V Tecnica Lavori Pubblici ing. Gaetano Grasso ha anzi affidato ben due incarichi, rispettivamente per l’assistenza stragiudiziale e per quella tecnica.

Similare il contenuto delle due determine. Nel primo caso si evidenzia che «l’esercizio delle attività connesse alla gestione del Demanio Marittimo sono particolarmente complesse e sovente si contraddistinguono per specialità ed importanza tecnico giuridica tali da poter determinare l’insorgere di questioni giuridiche che, se non prontamente risolte, comporterebbero rallentamenti tali da inficiare la pronta attuazione delle previsioni programmatiche di questo Ente».

Viene richiamata, in particolare, «la complessità connessa alla risoluzione delle tematiche inerenti il diverso termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 3 della Legge 118/2022 e ss. mm e ii.». Grasso ricorda che «si tratta in particolare di concessioni demaniali marittime di spiccato valore pubblicistico e rilasciate per finalità turistico-ricreative».

Per l’aggiornamento delle concessioni è dunque opportuno, «alla luce delle sopravvenienze normative sopra richiamate, che il Comune si avvalga di una consulenza esterna di professionista di comprovata esperienza in materia, che garantisca supporto tecnico-giuridico all’attività amministrativa, al fine di approntare pareri, memorie, relazioni e schemi di provvedimenti utili all’Ente in merito alle attività di rinnovo delle predette concessioni demaniali marittime ed al successivo affidamento a terzi secondo procedure trasparenti, non discriminatorie ed imparziali».

Il professionista incaricato dovrà curare le seguenti attività: «predisposizione di relazioni, proposte e tutti gli atti necessari ad una corretta gestione delle tematiche e delle funzioni amministrative sopra descritte; una attività di consulenza generale con supporto al Competente Ufficio Demanio in merito agli atti da adottare; espressione di pareri in merito alle questioni che il Servizio Demanio riterrà di sottoporre all’attenzione del consulente; supporto tecnico-giuridico alla predisposizione di tutte le delibere di spettanza del settore in materia di demanio marittimo e di quanto altro necessario per il funzionamento dell’Ufficio».

L’incarico è stato affidato all’avv. Alessandro Barbieri, a cui si sono rivolti anche altri Comuni isolani. Ma l’assistenza legale non basta, c’è bisogno anche del supporto di un tecnico, sempre per evitare criticità e rallentamenti.

Grasso rileva la necessità, «dovendo procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione del servizio provvedere alla nomina di un professionista che garantisca supporto tecnico all’attività amministrativa, nonché per l’utilizzo delle piattaforme telematiche al fine dell’aggiornamento delle concessioni demaniali». Questo incarico è stato affidato all’arch. Francesco Monti di Lacco Ameno.