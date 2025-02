Casamicciola, arrivano altri 5 sismici per il rafforzamento della “struttura”

Il Comune di Casamicciola Terme ha avviato una nuova fase di assunzioni per rafforzare la propria struttura operativa. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle misure di supporto alla ricostruzione post-sisma 2017 e alla gestione dell’emergenza idrogeologica.

Nuove assunzioni per il 2025. A seguito della determinazione n. 9 del 04/02/2025, l’amministrazione comunale ha deciso di procedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale per l’inserimento di due profili tecnici e tre profili amministrativi/contabili.

I nuovi assunti, che presteranno servizio a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2025, sono: Profili tecnici: Broccoli Caterina e Distinto Francesco; Profili amministrativi/contabili: Gialvini Giuseppina, Foi Antonella Gonare, Di Meglio Vittoria.

L’inserimento di queste nuove figure è stato reso possibile grazie al Decreto del Commissario Straordinario n. 2266/2025, che ha stanziato 775.500 euro per il potenziamento della capacità operativa del Comune. Di questi, 180.000 euro sono destinati all’assunzione di personale qualificato. L’obiettivo principale è garantire maggiore efficienza nella gestione della ricostruzione post-sisma e delle attività di protezione civile, soprattutto in relazione al rischio idrogeologico che ha colpito il territorio nel novembre 2022.

Trasparenza e procedura di selezione

Le assunzioni sono state effettuate tramite lo scorrimento della graduatoria concorsuale approvata con determinazione n. 1/2025. La decisione è in linea con i principi di economicità ed efficacia dell’amministrazione pubblica. Il provvedimento, firmato dal sostituto del Responsabile dell’Area Affari Generali, Ing. Gaetano Grasso, è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. Con questo intervento, il Comune di Casamicciola Terme conferma il proprio impegno per il potenziamento delle risorse umane e per una gestione più efficiente delle emergenze e delle attività amministrative.