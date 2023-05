Casamicciola, area di sosta riservataper il COC nel parcheggio “Italia ‘90”

A Casamicciola è stata istituita un’area di sosta riservata agli operatori del Centro operativo comunale di protezione civile, individuata nel parcheggio “Italia 90”. Nell’ordinanza adottata il comandante della Polizia Municipale Salvatore Di Noto Morgera spiega che a seguito dello stato di emergenza dichiarato dopo la frana del 26 novembre, con ordinanze commissariali è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Successivamente, «è stata altresì allestita presso la sede del C.O.C. la sala di presidio territoriale per il monitoraggio delle strumentazioni di controllo installate nei punti a maggior rischio del territorio comunale in seguito agli eventi franosi».

L’ubicazione attuale del municipio presenta però una criticità per quanto riguarda appunto la sosta e dunque: «a causa della limitata disponibilità di aree di parcheggio libero nei pressi della sede comunale si rende necessario individuare una zona riservata alla sosta delle autovetture dei componenti del COC e dei presidianti impegnati durante i servizi di emergenza, in modo che possano raggiungere le proprie postazioni ed essere operativi nel minor tempo possibile».

Di qui la scelta dell’area individuata, in quanto «nella piazzola cosiddetta “Italia 90”, sul retro del fabbricato adibito a biglietterie e uffici della Guardia Costiera, vi è una zona che non interferisce con l’area di stazionamento dei taxi e che pertanto può essere adibita alla sosta riservata di n. 5 autovetture per i componenti del C.O.C. del comune di Casamicciola Terme e dei presidianti».

L’ordinanza dunque dispone: «Con decorrenza immediata, la porzione di parcheggio “Italia 90” lato nord posta sul retro del fabbricato destinato a biglietterie ed uffici della Guardia Costiera, per un totale di n. 5 posti auto, è riservata alla sosta di veicoli dei componenti del COC e dei presidianti del Comune di Casamicciola Terme, che esporranno un apposito contrassegno.

La Polizia Municipale predisporrà n. 5 contrassegni, numerati progressivamente, che verranno consegnati al Segretario Comunale del Comune di Casamicciola Terme, che da parte sua provvederà, di volta in volta e secondo le esigenze, a distribuirli al personale del COC ed ai presidianti impegnati in attività emergenziale presso la sede comunale…».