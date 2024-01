Casamicciola, appaltati i lavori post-alluvione nell’area della Marina. Parlano afragolese

Ugo De Rosa | Un altro tassello che va al suo posto. Il Comune di Casamicciola Terme ha infatti appaltato i lavori per la sistemazione dell’area della Marina dopo i danni causati dall’alluvione del 26 novembre 2022. L’intervento, denominato “Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza e via Marina – C.so L. Manzi”, rientra tra quelli previsti dalla Ordinanza n. 16 del 7 dicembre 2023 del Commissario Straordinario Giovanni Legnini, che ha rimodulato il Piano degli interventi urgenti in conformità a quello approvato dal Capo Dipartimento della protezione civile con nota acquisita il 6 dicembre 2023. Prevedendo un importo complessivo di 81.816.402 euro. Nell’attestare la ricomprensione del progetto tra gli interventi urgenti, l’attuale responsabile dell’Area III Tecnica LL.PP. ing. Gaetano Grasso in determina fa riferimento però all’intervento “Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza Bagni- Via Monte della Misericordia Piazzale Anna de Felice (Piazzale Ancora) – Ripristino fontana decorativa, rifacimento aiuole, marciapiedi, muri di cinta, parapetti, ringhiere ed arredi urbani divelti”. Probabilmente il solito “errore materiale”.

L’iter era già partito a fine novembre con la indagine di mercato. La determina adottata dal responsabile dell’Area III Tecnica stabiliva «di dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata; di approvare l’avviso pubblico per procedere alla costituzione, tramite specifica indagine di mercato, di un elenco di operatori economici a cui fare riferimento per l’individuazione dei soggetti da invitare a successiva procedura negoziata; di stabilire che se alla manifestazione di interesse dovesse pervenire da un numero di operatori economici superiore al numero massimo ammesso, pari a cinque, considerato che il ricorso ai criteri coerenti con l’oggetto e la finalità dell’appalto è impossibile e comporta per la Stazione Appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura, si procederà ad individuare i cinque operatori economici tramite apposito sorteggio, in seduta pubblica».

L’avviso era stato pubblicato sulla piattaforma telematica Asmecomm, all’Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale del Comune.

PERVENUTE 78 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il sorteggio si è reso più che indispensabile, visto che alla scadenza del termine, il 27 novembre, sono pervenute ben 78 manifestazioni di interesse, tutte ammesse al sorteggio.

Il 23 dicembre l’ing. Gaetano Grasso ha stabilito di riapprovare il progetto esecutivo dell’intervento, per un importo complessivo di 352.139,66 euro, di cui 286.583,48 per i lavori (274.693,64 l’importo a base d’asta). Prevedendo nel quadro economico 15.000 euro per spese tecniche e 2.865,83 per incentivi al personale dell’Ufficio tecnico comunale.

Il 2 gennaio l’ing. Grasso ha indetto la gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, come previsto dall’Ordinanza Speciale n. 1 dell’11/04/2023 del Commissario Straordinario per consentire una semplificazione e accelerazione dei tempi, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Invitate le cinque imprese sorteggiate: “Cioce Giovanni”, “ITAL.PA.”, “C.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie”, “Edilforte”, “Crisalide Costruzioni di Capasso Giovanni”.

Entro il termine ultimo per la ricezione, il 16 gennaio, sono pervenute tre offerte, da parte di “ITAL.PA.” con sede a Sant’Agata dei Goti, “Edilforte” di Casoria e “C.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie” di Afragola.

Dopo la verifica della documentazione amministrativa, tutti e tre gli operatori sono stati ammessi alla gara. Sono state quindi aperte le buste contenenti le offerte economiche, da cui è risultato che la “ITAL.PA.” ha offerto un ribasso pari al 4,200%; la “Edilforte” un ribasso pari al 3,000%; la “C.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie” il 5,770%. Il responsabile unico del progetto ha quindi proposto l’aggiudicazione all’impresa di Afragola per l’importo netto di 258.843,82 euro. Sommati gli oneri della sicurezza e l’Iva, l’appalto ammonta complessivamente a 330.295,06 euro.

AGGIUDICAZIONE IMMEDIATAMENTE EFFICACE

L’ing. Grasso dà atto «che essendo il numero delle offerte ammesso inferiore a cinque, non si è proceduto all’esclusione automatica» ai sensi del nuovo Codice degli Appalti e che «non risultano elementi specifici tali da far apparire l’offerta anormalmente bassa».

Il responsabile dell’Area Tecnica richiama ancora il nuovo Codice degli Appalti nella parte in cui dispone che «l’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace». Evidenziando che «nulla è da rilevare in ordine alla modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e che è possibile procedere all’aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, la quale è immediatamente efficace», ai sensi dell’Ordinanza di Legnini n. 1 del 11/04/2023, in deroga a quanto previsto dal Codice degli Appalti.

L’ing. Grasso ha dunque formalizzato l’aggiudicazione dei lavori per l’intervento di “Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza e via Marina – C.so L. Manzi”, alla “C.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie”. Con la medesima determina, ha anche proceduto all’aggiornamento del quadro economico dell’intervento all’esito della gara. Alla luce del ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria, sono state realizzate economie per 17.434,81 euro.

Il dato più rilevante è però senza dubbio l’accelerazione alla realizzazione degli interventi. In questo caso sarà possibile avviare rapidamente il ripristino della intera area litoranea centrale di Casamicciola.