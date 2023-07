Casamicciola alza la voce: “da qui non si passa” e spacca l’isola sopra le 18,5 tonnellate

La storia di Casamicciola zona di passaggio o di zona a servizio della Snav e dei suoi dirigenti è, forse, finita. L’arrivo del sindaco Ferrandino al Capricho significa anche decisioni che possono comportare disagi per molti e, come è già successo più volte in passato (e ne sa qualcosa l’EAV a Ischia), a Casamicciola cambia la storia e il Castiglione diventa zona off limits. Zona calda per tutti quelli che superano certi quintali.

Il comandante della polizia locale di Casamicciola, infatti, ha preso atto che “sulla exx SS. 270 dell’Isola Verde, nel territorio di questo comune dal km. 27+600 al KM 29+000 è tuttora vigente l’ordinanza ANAS n. 7 del 12/02/2001 che dispone la limitazione alla circolazione dei veicoli di massa a p.c. superiore a 18,5 t.” e anche, ha preso atto che “la segnaletica stradale non è più presente e che pertanto occorre ripristinare urgentemente la cartellonistica stradale, installando anche segnaletica di preavviso in modo da evitare che i mezzi pesanti giungano fino al punto dove inizia la limitazione”

E così, viste le procedure dell’ANAC ha proceduto all’acquisto urgente di n. 4 segnali stradali come da modelli e figure specificati sul preventivo, presso la ditta Cofim srl, codice fiscale 05508820635, con sede in Pozzuoli e ha impegnato la spesa complessiva di euro di euro 200,00 escluso IVA, per un totale di euro 244,00 iva inclusa al bilancio del corrente esercizio.

E con questo segnale camion, compattatori e altri mezzi pesanti non possono più circolare in direzione Ischia. Ora iniziano i controlli e la mancata segnaletica che prima aveva reso innocua l’ordinanza dell’ANAS oggi torna di attualità!

La storia è semplice. C’è la SNAV che si è messa contro la comunità di Casamicciola. La necessità di conservare il monopolio su Casamicciola passa anche per la strumentalizzazione della Caremar (gestita dagli uomini Snav in comproprietà con quelli di Medmar) al fine di evitare che gli aliscafi Caremar potessero avere accesso al porto di Casamicciola. Una continua melina contro gli interessi di Casamicciola e contro anche i “pareri positivi” di Capitaneria e Comune di Ischia.

Inoltre, come se non bastasse, c’è da contare la politica casamicciolese che non vuole risolvere il problema e che ha dimostrato in campagna elettorale di muovere il vicepresidente della Regione Campania a proprio piacimento. Proprio come si conduce un automobile!

Nel frattempo i vigili urbani inizieranno i propri controlli sulla ex SS270 e sopra le 18,5 tonnellate saranno dolori. Una volta usciti dal comune di Casamicciola si deve svoltare a destra, direzione Forio. E saranno dolori…