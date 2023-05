CASAMICCIOLA AL VOTO: LO SPOGLIO PER IL NUOVO SINDACO

Aggiornamento ore 15.20: L’affluenza alle urne è del 67,76% a fronte del 69,40% di quattro anni fa.

Giosi Ferrandino, Caterina Iacono e Peppe Silvitelli. Tra poche ore nel comune termale di Casamicciola, sapremo chi è stato eletto sindaco.

Come per Forio Il Dispari avrà una finestra aperta per seguire lo spoglio delle schede, mano a mano che saranno scrutinate nelle sezioni sparse sul territorio.

L’elezione di Casamicciola da più parti verranno seguite con interesse per il valore simbolico che avranno nella ricostruzione del territorio dopo i fatti del novembre scorso.