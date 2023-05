Casamicciola al voto. Ignazio Barbieri: “Ci riprendiamo il paese in un modo leale”

Il commento dei protagonisti della campagna elettorale di Casamicciola. Ignazio Barbieri: “Credo sia la vittoria del popolo che ha voluto cambiare drasticamente il modus operandi della vecchia amministrazione, premia la scelta di candidare Giosi Ferrandino con la sua autorevolezza e il suo modo di essere prima uomo e poi politico. Sicuramente riportiamo a casa il migliore interprete di questo ruolo, siamo tutti contenti. È un progetto partito da lontano. In questo momento difficile per la nostra comunità, ripartire da Giosi è tanta roba.

Siamo contenti per questo, per aver dato una speranza alla nostra gente, ma siamo contenti perché da domani iniziamo un nuovo percorso. Colgo l’occasione, per l’ennesima volta, per ringraziare Gianluca Trani che quattro anni fa mi ha aiutato veramente a fare una lista in fretta, è stato bravo a fare da mediatore e insieme abbiamo fatto una lista. Quella che oggi ci ha permesso di essere protagonista nel nostro Comune. A Gianluca Trani va detto solo grazie, alla sua famiglia che mi è stata vicino. Sono stato messo alla porta il venerdì prima che si presentassero le liste, sono stato tratto in inganno da un amico, è passato.

Gianluca si è messo a disposizione e mi ha aiutato. Oggi ci riprendiamo il paese in un modo leale, democratico. Vorrei ricordare a chi prima ha amministrato Casamicciola che forse è meglio fare le opere che le clientele. Non so il dato definitivo, mi dicono che il Sindaco uscente non abbia avuto un grosso risultato. Dopo quattro anni di opposizione mi presento al popolo sovrano che mi dà 570 voti. Oggi bisogna dire che forse il nostro modo di amministrare non ha ripagato Castagna e Silvitelli, noi della minoranza abbiamo fatto la nostra parte. Oggi tutto finisce come giusto che finisse, tutta questa storia iniziata nel 2019 a chiusura di un cerchio amministrativo, noi vinciamo ma soprattutto riportiamo a casa Giosi Ferrandino”.