Casamicciola, affidato il progetto per l’illuminazione pubblica

Il Comune di Casamicciola Terme ha dato il via alla redazione del progetto di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione in diverse strade del territorio, avvalendosi dei fondi messi a disposizione dal governo per le spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per le strade.

Una iniziativa varata nel 2019 e nel 2022 era stata disposta l’assegnazione di ulteriori risorse finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili. In particolare è previsto che gli Enti beneficiari dell’incremento sono tenuti ad affidare la progettazione entro il 6 febbraio 2023. Il Comune di Casamicciola è collocato alla posizione n. 3.275 della graduatoria e beneficia di un contributo di 40.000 euro. Il responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici ing. Michele Maria Baldino si era dunque già attivato per affidare i servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione entro il termine previsto.

Affidamento avvenuto mediante trattativa diretta sul portale www.acquistiinretepa.it con l’arch. Pierluigi Romano con studio in Nola. L’incarico coperto dal finanziamento costerà 31.107,92 euro oltre Cassa ed Iva e dunque ora l’ing. Baldino ha provveduto a perfezionare la procedura impegnando la relativa spesa di 39.469,73 euro.