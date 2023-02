Casamicciola, affidato il progetto per la pubblica illuminazione

Anche il Comune di Casamicciola beneficia dei finanziamenti statali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade.

In questo caso, il progetto candidato riguarda l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione di varie strade. Sta di fatto che il decreto ministeriale che ha disposto l’assegnazione di ulteriori risorse finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, individuati dalla posizione n. 1783 alla posizione n. 4007, stabilisce anche che gli Enti locali beneficiari di tale incremento dovessero provvedere ad affidare la progettazione entro il termine perentorio del 6 febbraio 2023.

E dunque il Comune di Casamicciola, che è collocato alla posizione n. 3.275 della graduatoria e beneficia di un contributo di 40.000 euro, ha dovuto procedere a tambur battente all’affidamento. Il rup, il responsabile dell’Area III – Tecnica LL.PP. ing. Michele Maria Baldino, si è avvalso della possibilità di avvalersi della trattativa diretta sul Mepa per i servizi in economia, stante anche l’urgenza e per non rischiare di vedersi revocare il finanziamento. Trattativa che è avvenuta sull’importo base di 31.419,94 euro netti con l’arch. Pierluigi Romano di Nola. Il ribasso praticato ammonta all’1%, dunque per un importo contrattuale netto di 31.107,92 euro, a cui vanno aggiunti Iva e Cassa. L’ing. Baldino con la determina a contrarre ha dunque proceduto senza indugio all’affidamento, per rientrare nei tempi.