Casamicciola. AAA Volontari per il supporto agli uffici cercasi

Con Prot. n. 11629 del 20 ottobre 2022 il responsabile dell’Area Tecnica Ing. Michele Maria Baldino ha reso noto l’”AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ DI SUPPORTO AGLI UFFICI. Come si legge al bando “L’Amministrazione Comunale intende procedere alla individuazione di una associazione di volontariato ex legge n. 266/91 e ss. mm., con cui stipulare una convenzione per l’esercizio, in regime di volontariato, di attività di supporto agli uffici”.

In particolare le Associazioni di volontariato che svolgono attività di interesse generale quali: protezione civile; interventi e prestazioni sanitarie; sostegno organizzativo – logistico. Tali associazioni, scrive Baldino “possono manifestare la propria intenzione alla partecipazione, facendo pervenire apposita istanza al Comune di Casamicciola Terme (contenente altresì i recapiti dell’Associazione e l’iscrizione nel registro delle Organizzazioni di volontariato), sottoscritta in calce dal Presidente o dal Legale rappresentante, con le modalità di cui al D.P.R. 28/2/2000 n. 445, allegando obbligatoriamente la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario. L’istanza dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31/10/2022 all’ indirizzo PEC del comune di Casamicciola Terme.