Casamicciola, a settembre una nuova sede per il municipio

Il municipio di Casamicciola cambia – finalmente – sede: da settembre la casa comunale non sarà più ospitata nei locali ormai inadeguati dell’ex Capricho bensì in quelli del complesso del Convento dei Padri Passionisti, in corso Luigi Manzi. In questo modo si riporteranno in un’unica sede tutti gli uffici comunali che oggi, a seguito del terremoto del 2017, erano ospitati in ben cinque luoghi diversi e si potrà altresì disporre di una casa comunale ben più dignitosa ed adeguata di quella attuale, dichiarata già parzialmente inagibile e resa utilizzabile solo a mezzo di puntellamenti provvisori che comunque non hanno arrestato il progressivo deterioramento strutturale dell’ex Capricho, che versa in condizioni ormai in condizioni disastrose.

La nuova sede del municipio si trova in zona verde del “Piano del Dissesto Idrogeologico”, è facilmente raggiungibile ed è ben collegata dai mezzi di trasporto pubblico e sarà utilizzata in attesa che venga messa in sicurezza e ristrutturata quella che è la collocazione naturale e definitiva degli uffici del comune, nel palazzo della Bellavista di via Principessa Margherita.

“Ancora qualche settimana di pazienza e finalmente Casamicciola avrà un municipio decente” dice il sindaco Giosi Ferrandino “Chiedo scusa ai cittadini ed ai dipendenti comunali che hanno dovuto frequentare o lavorare in un immobile così inadeguato e fatiscente di cui tutti ricordiamo il glorioso passato ma che oggi è ormai irrecuperabile.

A breve presenteremo il progetto di restyling di piazza Marina e del suo waterfront, un’opera che cambierà il volto del cuore del nostro comune ma intanto cominciamo subito a restituire decoro, dignità, funzionalità e sicurezza alla nostra casa comunale”