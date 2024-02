Casa Sanremo, taglio del nastro con Amadeus e Russolillo

Un taglio del nastro anticipato quello rivolto ai festeggiamenti della XVII Edizione di Casa Sanremo: quest’anno le porte del Palafiori sono state aperte, infatti, già venerdì 2 febbraio con una cerimonia, condotta da Grazia Serra, impreziosita dalla prestigiosa Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Per l’occasione un rappresentante del Consiglio di Governo ha compiuto il rito della piantumazione dell’ulivo di Scholas e ha consegnato al Presidente Vincenzo Russolillo una targa benedetta dal Santo Padre.

Vincenzo Russolillo, presidente di Consorzio Gruppo Eventi, ideatore e produttore di Casa Sanremo, ha accolto gli ospiti e li accompagnerà all’interno dell’hospitality ufficiale del Festival di Sanremo.

“Ringrazio Vincenzo per quello che ogni anno riesce a realizzare in Casa Sanremo. In cinque anni ho visto sempre una crescita. Il Festival é anche questo, é una festa che continua anche fuori dall’Ariston e coinvolge l’intera città e tutte le persone con tanti eventi” ha sottolineato Amadeus.

Tutto pronto quindi per le tante attività di Casa Sanremo che hanno preso il via, e sale l’attesa per il Festival per eccellenza… perché Sanremo si AMA!!