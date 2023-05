Casa, nasce l’App Facile Ristrutturare

ROMA (ITALPRESS) – Facile Ristrutturare, azienda del Gruppo Renovars, lancia la prima applicazione, già disponibile sulle piattaforme Android e IOS, per poter verificare in diretta l’avanzamento dei lavori della propria casa. “Massima trasparenza e comunicazione chiara verso il cliente sono gli intenti strategici dello sviluppo di Facile Ristrutturare, azienda leader in Italia nel settore delle ristrutturazioni chiavi in mano – spiega una nota -. L’applicazione è un progetto al quale ha lavorato personalmente Vincenzo Polimeni, fin dal suo ingresso in Facile Ristrutturare la scorsa estate come amministratore delegato, e si colloca all’interno della vocazione digital del Gruppo che fin dalle sue origini ha intuito il grande potenziale della rete investendo in nuovi touch point di comunicazione digitale a disposizione dei propri clienti”.Prima nel suo genere, la App Facile Ristrutturare rappresenta uno strumento avanzato che consente ai clienti di vivere appieno l’esperienza della ristrutturazione e rendere più semplice un processo complesso. La App rientra nella promessa di valore e di trasparenza propria dell’operato del Gruppo, che conferma così la propria essenza di interlocutore unico dall’inizio del cantiere fino alla consegna delle chiavi. Scaricabile gratuitamente dagli store di IOS e Android, per poter utilizzare la App e controllare in tempo reale tutto ciò che succede nell’appartamento in corso di ristrutturazione sarà aggiornata circa 2 volte a settimana con foto del cantiere e aggiornamenti del cronoprogramma. I tecnici dell’Azienda sono comunque a disposizione del cliente sia in loco, sia attraverso il proprio call center (al numero 800 201177) per guidare il Cliente nell’installazione e nell’utilizzo dell’App, senza nessun costo aggiuntivo.“La nostra App – dice Polimeni – esattamente come è stato per noi otto anni fa, è destinata a rivoluzionare il modo di gestire i cantieri perchè consente ai clienti di avere una visione costante dell’andamento dei lavori, dei preventivi, dei costi reali e della tabella di marcia rispetto al cronoprogramma concordato con l’azienda. Allo sviluppo della App stavamo lavorando già dalla fine dell’estate del 2022 – aggiunge Polimeni – con lo scopo preciso di costruire un giornale di bordo costantemente aggiornato, sempre consultabile e accessibile da parte dei clienti che in questo modo hanno immediata contezza dello stato d’avanzamento del cantiere, conti inclusi”.Chiarezza, trasparenza e semplicità d’uso, grazie ad un’interfaccia basata su una user experience intuitiva e lineare, sono i tre punti chiave dell’App Facile Ristrutturare, con la quale “si potrà sempre avere visione di tempistiche aggiornate in tempo reale, preventivi e progetti, documenti riferiti al cantiere, galleria fotografica dell’avanzamento dei lavori, giornale di cantiere e stato dei pagamenti. Completano la gamma dei servizi offerti i contatti utili per rimanere connessi con lo staff che si occupa dei lavori, ad ogni livello”, conclude la nota.

– foto ufficio stampa Brand Reporter Consulting –

