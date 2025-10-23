Casa in fiamme per un cortocircuito, paura a Procida

Procida – Un violento incendio si è sviluppato intorno a mezzogiorno, in un’abitazione a via Vincenzo Rinaldi, causando gravi danni a una delle stanze, completamente distrutta dalle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato innescato da un cortocircuito.
La situazione è stata prontamente gestita grazie al tempestivo intervento della Protezione Civile, che è riuscita a domare le fiamme, isolare la camera, impedendo di fatto che le fiamme si propagassero alle altre stanze dell’abitazione.
Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale per effettuare i rilievi e garantire la sicurezza della zona. L’interno della camera mostra i segni evidenti del disastro: mobili carbonizzati, pareti annerite e strutture compromesse. Fortunatamente, non si segnalano feriti.