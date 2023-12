Casa D’Ambra: punteggi altissimi dal critico di vini internazionale Robert Parker

Casa D’Ambra, con i suoi preziosissimi vini, ha ottenuto i massimi punteggi dal critico di vini più influente al mondo: Robert Parker.

Ecco i numeri:

Frassitelli: 93 punti

Forastera: 92 punti

Biancolella: 92 punti

Ischia Rosso: 92 punti

Leninfe: 91 punti

Robert Parker è uno dei critici enologici più influenti al mondo. È meglio conosciuto per la sua pubblicazione, The Wine Advocate, nella quale valuta e recensisce i vini di tutto il mondo. Il sistema di valutazione a 100 punti di Parker è diventato uno standard nell’industria del vino e le sue recensioni sono ampiamente rispettate sia dai consumatori che dai professionisti del vino.

Un risultato più che soddisfacente per l’azienda vitivinicola Ischitana che conquista un ottimo 91 anche con Leninfe.

LeNinfe nasce nel 2021 dalla 4^ generazione di Casa D’ambra con voglia di sovvertire un po’ gli schemi (chi conosce la retro sa di cosa parlo), da un’idea di Marina e Sara che, guidate dalle mani sapienti di papà Andrea, ne selezionano gli uvaggi, i tagli, ne curano etichetta e retro, lavoro e dedizione per ottenere un calice elegante, sensuale ‘femminile’.

Un po’ ‘ruffiano’ come scherzosamente lo definisce il papà.

E poi ironicamente se lo ‘autodedicano ‘ ma più seriamente, lo dedicano a tutte le forze femminili che lavorano in Casa D’Ambra e da sempre nel mondo del vino e nel mondo dell’agricoltura (anche questa dedica, come tutte le cose belle, viene poi replicata)

Negli anni si è fatta timidamente conoscere, tra chi l’ha amata al primo sorso e chi l’ha guardata con il giusto scetticismo di chi rompe gli schemi, ma ora, recensita da Robert Parker con 91 punti, dice che fa sul serio!