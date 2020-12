CAS. Si sblocca il caso Casamicciola. Oggi i pagamenti dopo i vergognosi ritardi e gli aut aut

Oggi potrebbe essere , finalmente, messa la parola fine alla vergognosa vicenda dei ritardi sul pagamento del CAS. mancano più di tre mesi all’appello dei pagamenti. Una vergogna figlia anche della deprecabile scelta di dichiarare cessata l’emergenza. Casamicciola Terme, di fronte alle reali necessità, è stato l’unico comune a perorare la causa del CAS, del CAS da pagarsi anche ai “parenti e consanguinei“. Categorie a cui lo Stato non riconoscerà più, salvo deroghe, il contributo per l’autonoma sistemazione. Il rimpallo di competenze, i supplementi istruttori, le verifiche ed i passaggi burocratici unitamente ad una serie di errori d’ufficio ha determinato inaccettabili ritardi e gravi disagi alla popolazione degli sfollati aventi diritto. Stando ad alcune anticipazioni forniteci, pare che in queste ore siano giunte le attese schiarite e che i pagamenti da parte della struttura commissariale potrebbero essere liquidati oggi. E’ stata la struttura commissariale ad annunciare la strenna natalizia, un diritto, concessoci con fatica, a ben vedere.

L’annuncio è stato dato sabato sera dal dottor Palazzo, il braccio destro del commissario Schilardi, al sindaco Giovan Battista Castagna. L’ammontare complessivo delle somme dovrebbe essere di 1.076.733,78 € relativo al periodo settembre, ottobre e novembre 2020.