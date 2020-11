CAS. Schilardi approva la liquidazione solo per i proprietari di immobili e con le dimidazioni previste: 100.900,00 € per 166 istanze

Sono stati liquidati dal commissario per la Ricostruzione Carlo Schilardi i Contributi di autonoma sistemazione per il mese di settembre in favore degli sfollati del comune di Lacco Ameno. Con Decreto n.706 vengono cosi erogati Contributi di autonoma sistemazione al Comune di Lacco Ameno per il mese di SETTEMBRE 2020 per un Importo € 100.900,00. Richieste validate e liquidate sono n.166 e riguardano come per legge i soli propietario e con tutte le dimidazioni previste per consanguinei e fittuari. L’ennesima mazzata. Resta solo Casamicciola a lottare per il riconoscimento die diritti dei cosi detto consanguinei sfollati dal sisma.

L’attività istruttoria per la valutazione e la verifica in merito al raggiungimento della prova connessa alla sussistenza dei presupposti per l’erogazione del Contributo di autonoma sistemazione spetta ai Comuni.

IT