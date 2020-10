Caruso ordina il limite di velocità di 20 km/h nei centri abitati

La caratteristica di alcune strade dei centri abitati di Serrara Fontana ha indotto il sindaco Rosario Caruso ad adottare una ordinanza che riduce il limite massimo di velocità nei tratti più critici da 50 a 20 km/h. Un provvedimento sollecitato dalla stessa cittadinanza. Nell’ordinanza si rileva infatti che «per le vie brevi spesso pervengono segnalazioni da parte dei residenti in località Fontana e Serrara sull’opportunità di adottare dei provvedimenti atti a ridurre la velocità atteso che, sovente, i veicoli assumono una condotta di guida non consona alla tipologia delle strade».

Diverse le zone dove una velocità eccessiva può mettere a repentaglio la pubblica incolumità, soprattutto per quanto riguarda i pedoni: «In località Fontana, a partire dalla Piazza IV Novembre fino a via G. Iacono incrocio con via Pompeo Trofa (località Noia), nonché in località Serrara, vi sono attività commerciali, esercizi pubblici, chiese, istituti scolastici, e altri punti di incontro che determinano una presenza continuativa di persone, soprattutto donne e bambini».

Strade che «oltre ad essere in forte pendenza, sono caratterizzate dalla presenza di curve e tornanti, in cui non vi sono marciapiedi e la carreggiata ha una larghezza ridotta».

L’ordinanza sindacale dunque dispone «L’istituzione del limite massimo di velocità pari a 20 Km/h per tutte le categorie di veicoli nel tratto di Strada da Piazza IV Novembre fino a via G. Iacono incrocio con via Pompeo Trofa (loc. Noia) e da incrocio via Roma con via Lorenzo Fiore fino a via Roma incrocio con via Ciglio».

Ovviamente in detti tratti sarà installata la prescritta segnaletica stradale.