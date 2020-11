Caruso furioso: “Era tutto evitabile con un minimo di responsabilità e rispetto. Ora isolatevi!”

Ida Trofa | Per il Covid a Serrara Fontana, il parroco Don Angelo resta in ospedale nel mentre continua l’indagine epidemiologica avviata dalle autorità sanitarie.

Il sacerdote, 82enne, si trova attualmente ricoverato all’ospedale Rizzoli in condizioni stabili mentre, come anticipato dalle nostre pagine, il cluster della parrocchia ha coinvolto 45 contatti diretti di Don Angelo. L’ASL, di concerto con il municipio, ha disposto i primi tamponi tra il 16 ed il 18 novembre.

2 contatti diretti di Don Angelo, ieri, invece (11 novembre) hanno manifestato una sintomatologia riconducibile al Covid tanto che Asl e medico curante hanno ritenuto che entrambi dovessero sottoporsi a tampone anticipatamente rispetto alla data già programmata. L’auspicio della intera comunità è che non sia confermata la loro positività, al momento, comunque, c’è molta apprensione.

Attualmente le persone in isolamento fiduciario sono circa 80. Attesa l’aspetto profondamente sensibile della situazione, da oggi, 12 novembre saranno intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine per quanto concerne il rispetto dell’isolamento e l’uso corretto della mascherina.

“I conviventi delle persone in isolamento abbiano massima prudenza, restino a casa salvo casi di estrema necessità“ ripete in tutte le sedi Rosario Caruso.

Non è affatto paternale né bonario il sindaco Caruso che nel merito della grave vicenda registrata si a Serrara Fontana appare a tratti feroce avverso i suoi concittadini e la comunità parrocchiale. Per il primo cittadino, si sta affrontando una emergenza ed una vicenda evitabile con un minimo di responsabilità e rispetto reciproco.

Non lascia infatti adito ad interpretazioni il contenuto dell’ultima informativa alla popolazione dell’Ing.Caruso: “I contatti diretti devono osservare l’isolamento, la violazione è penalmente sanzionata. Nonostante la legge non preveda l’isolamento dei conviventi dei contatti diretti di un positivo, vi invito, come già stiamo dicendo da giorni ad ognuno dei contatti diretti, a stare in isolamento. Lo dovete ai vostri cari e a tutta la nostra comunità. Ognuno dei 45 contatti diretti vive almeno con 2 familiari, potete ben capire cosa potrebbe accadere nella prossima settimana se ogni familiare del contatto diretto gira per il paese ed oltre e poi il contatto diretto dovesse risultare positivo. Siate responsabili anche più del dovuto. Questa vicenda era evitabile, era evitabile con un minimo di senso di responsabilità e rispetto del prossimo ma ripeto, ora possiamo solo correre ai ripari e ci stiamo provando, con il massimo impegno.

Non è mia abitudine usare toni allarmistici ma alla luce di tutte le paure che mi state continuando a manifestare dopo questa vicenda è il caso di ricordare ancora una volta che ritorneremo alla normalità solo se capiamo che correre ai ripari è meno efficace della prevenzione che in questo duro periodo è :mascherina, distanziamento, igienizazione delle mani“.

La vicenda Covid appare ormai sfuggita di mano, oltre i proclami e le parole. Forse ancor di più che nella fase 1 della Pandemia.