Caruso alle Regionali? Nel dubbio, cena a Forio con Enzo e Dionigi. E Del Deo?

Per festeggiare il doppio incarico legale che il comune di Ischia ha affidato alle first lady di Barano e Serrara Fontana, ieri sera i sindaci hanno festeggiato in un ristorante di Forio. I tre primi cittadini, lontani dagli occhi indiscreti, oltre a dileggiare il sottoscritto (cosa che, in verità, aumenta il mio ego e soddisfa non poco il mio orgoglio professionale!) hanno provato a tracciare una rotta comune per favorire le richieste di Biagio Iacolare che vorrebbe una candidatura alle Regionali di Rosario Caruso.

La cena che, però, di fatto non porterà niente di buono al sindaco di Serrara Fontana che deve, giustamente, sondare il terreno per provare a capire quali sono gli scenari. Con Caruso, visto che la lista alle Regionali è quasi vuota e ci sono posti in quantità sarebbe pronta anche la candidatura di una giovane avvocatessa di Barano.

In effetti, però, qualche ragionamento sulle posizioni bisogna farlo. Dionigi è legato, mani e piedi, con la famiglia Fiola. Bruna in Regione e papà Ciro alla Camera di Commercio sono un impegno troppo forte e da onorare. E’, vero, Barano è sempre stato un po’ sensibile per l’area di Pasquale Sommese, ma il ricordo è, ormai, evaporato. E anche a Lui un segno, il

L’altro commensale, il primo cittadino di Ischia, ha l’impegno con Domenico De Siano di dover sostenere Maria Grazia Di Scala. Le dimissioni del senatore e l’ingresso in consiglio comunale di Gennaro Scotti, infatti, era la prima parte dell’accordo (e il sindaco ha voglia di far scrivere post e commenti ai dipendenti e agli aiutanti contro Scotti, gli accordi sono questi).

Cosa farà Caruso? Conoscendolo, resterà ancora un po’ nel dubbio. Subirà ancora tante pressioni da più parti e, in qualche modo, riuscirà a restare in panchina in questo giro che, diciamocelo, rappresenta una vera incognita sul risultato. O, invece, subirà il fascino delle sirene regionali tanto da scendere nell’agone della campagna elettorale d’agosto?

Beh, se Caruso avesse sicurezze in altra parte del collegio, la sfida sarebbe, sicuramente, più agevole. Pensare di accettare una campagna elettorale basandosi sull’appoggio di Dionigi Gaudioso (che deve dividere tra Fiola, Sommese e altre richieste a cui non può dire no) e Enzo che deve sostenere Domenico De Siano per la consegna del consigliere comunale ed evitare la mazzata d’autunno e rischiare di andare a casa è, davvero, una mission impossibile!

Nel frattempo, però, senza farsi troppi problemi con questi che si dividono tra le fila di De Luca, Francesco Del Deo fortifica la sua presenza tra le fila della Lega e tiene in vita il parlantino Giacomo Pascale. Per il sindaco di Forio e l’ex di Lacco Ameno è una sfida a destra dove gli spazi sono più larghi, così come la confusione, ma c’è più spazio per trovare conforto nei sondaggi che, da giorni, iniziano a dare risultati meno condizionati dall’emergenza covid e più legati all’attualità. Ne vedremo delle belle…