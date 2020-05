Caruso: “Abbiamo mani e piedi legati per aiutare le imprese, il Governo ci ascolti”

Rosario Caruso, sindaco di Serrara Fontana | L’ho ripetuto più volte e lo faccio ancora, le polemiche soprattutto in guerra servono a poco. Uno sfogo però concedetemelo. E’assurdo che un’Amministrazione come quella che rappresento con un bilancio SANO, SENZA DEBITI debba sudare le proverbiali sette camicie per aiutare cittadini e aziende in questo periodo che probabilmente è il più duro, dopo il dopoguerra, che l’Italia si trova ad affrontare.

Vogliamo eliminare il costo del suolo pubblico per questa stagione turistica, circa 50.000 della quota comunale e ci tocca tagliare su altre spese per riuscire a farlo. Quali spese? Su questo ragioniamo e non è facile, perché dobbiamo tagliare su servizi e manutenzione ordinaria.

Vorremmo ridurre la TARI, per far ciò abbiamo inviato una nota all’Azienda che si occupa della raccolta rifiuti per chiedere una riduzione dei costi del servizio.

E’ previsto, ENTRO IL 10 LUGLIO, un provvedimento governativo a sostegno dei servizi essenziali, non sappiamo come e in che misura e nel mentre noi possiamo solo pensare con le nostre forze ossia come vi ho detto poco fa, riducendo i costi.

L’anno scorso abbiamo chiuso l’anno finanziario con un bilancio in attivo di circa 350.000 euro. L’assurdo è che tale somma abbiamo dovuto accantonarla per il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Una tale somma se il Governo ci concedesse la possibilità potremmo utilizzarla per dare un contributo economico a tutti i lavoratori stagionali esclusi dalle misure governative. Non sarebbe poco.

Eppure al momento abbiamo mani e piedi legati.

La domanda che ci facciamo è perché? Perché amministrare con un bilancio in attivo da anni non ci dà alcun vantaggio, nemmeno in un periodo di grave crisi, rispetto a Comuni in dissesto o pre dissesto?

Se il Governo ci desse anche solo un minimo margine di operatività avremmo già potuto fare di più per famiglie ed aziende ed invece siamo ancora in attesa.

Martedì e mercoledì incontriamo le attività imprenditoriali per un confronto, è assurdo che ancora oggi lo facciamo in questo clima di incertezza generale.

A giugno torna operativo il porto di S.Angelo, abbiamo voluto credere nella ripartenza.

Il porto di S.Angelo infatti è un volano economico per tutte le attività economiche che operano soprattutto su S.Angelo ma non solo. Attivare i servizi connessi alla fruizione del porto ha dei costi, abbiamo dovuto rischiare ed investire. Abbiamo voluto far ripartire il porto. Una scommessa che spero ci darà ragione.

Questa “partita” non può essere giocata solo a livello locale, rischiamo di perdere “a tavolino”, serve l’aiuto forte dello Stato e dell’Europa, in tempi brevi.