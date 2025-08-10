Cartaromana: stangata ai mega yacht per violazioni nell’Area Marina Protetta, poi paura alla Mandra

Dalla maxi multa ai giganti del lusso sorpresi in zona vietata all’episodio pericoloso con un minore armato di fiocina: un giorno di controlli serrati e regole fatte rispettare nelle acque di Ischia.

La cartolina perfetta di Cartaromana, con il suo mare trasparente e il Castello Aragonese a guardia della baia, ieri ha avuto un retrogusto amaro. A turbare il silenzio e il lento andirivieni dei bagnanti è stato il via vai dei mezzi della Guardia Costiera, impegnati in controlli serrati attorno a un gruppo di mega yacht. La loro presenza, imponente e fuori scala rispetto al resto del traffico diportistico, non è passata inosservata.

Dalle voci raccolte in spiaggia e tra i piccoli armatori locali, si è saputo che le unità – tutte oltre i cinquanta metri, con un gigante da 67 in primo piano – sono finite nel mirino per violazioni al regolamento dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. Il disciplinare parla chiaro: sull’isola d’Ischia, solo tre punti sono autorizzati all’ancoraggio per simili colossi del mare, ossia Baia dei Maronti, Lacco Ameno e Forio. Cartaromana, per quanto seducente e rinomata, non figura tra questi.

Battenti bandiera estera e gestiti da una società raccomandatrice, gli yacht avrebbero dovuto attenersi alle prescrizioni e restare lontani dalla zona interdetta. La sanzione è stata inevitabile, segno di una vigilanza sempre più puntuale per proteggere un habitat delicato e già messo a dura prova dalla pressione turistica.

Ma la giornata non si è esaurita con le multe ai “palazzi galleggianti”. Nel pomeriggio, alla Mandra, un episodio ha fatto correre un brivido tra gli ombrelloni: un bambino, all’interno dell’area di balneazione, si aggirava impugnando una fiocina. Tra urla e preoccupazione, sono partite le chiamate a Vigili e Guardia Costiera. Gli uomini in divisa sono arrivati in pochi minuti, sequestrando il fucile subacqueo e verbalizzando il genitore. Nessun ferito, ma tanta apprensione e una lezione di responsabilità impartita sul momento.

È stato un giorno che ha ricordato a tutti – miliardari compresi – che il mare non è un lusso privato ma un bene comune. E che viverlo significa rispettarne le regole, per salvaguardare un patrimonio ambientale che non ammette distrazioni.