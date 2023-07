“Carta solidale”, sull’isola 2.610 beneficiari. I numeri comune per comune

Sta per essere consegnata agli interessati la carta solidale 2023 e anche i Comuni dell’isola d’Ischia hanno reso noto l’elenco dei beneficiari della carta per l’acquisto di beni di prima necessità. Nell’elenco risultano 2.610 beneficiari sull’intera isola, così ripartiti: Ischia 726; Forio 745; Barano 527; Casamicciola 288; Lacco Ameno 166; Serrara Fontana 158.

Come è noto, i beneficiari vengono individuati dall’Inps tra i residenti iscritti nell’anagrafe comunale appartenenti a nuclei familiari con ISEE ordinario, in corso di validità, non superiore ai 15.000 euro annui. L’identificazione avviene mediante le iniziali del nome e cognome e il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Dai dati forniti dai Comuni in base a quanto stabilito dall’Inps, attualmente sull’isola risultano dunque 2.610 famiglie in condizioni di disagio economico tali da dare diritto alla carta solidale.

I beneficiari possono recarsi in qualunque ufficio postale, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, per il ritiro della card.

COSA SI PUO’ ACQUISTARE

Ecco l’elenco dei beni alimentari di prima necessità che è possibile acquistare con la carta solidale: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; pescato fresco; latte e suoi derivati; uova; oli d’oliva e di semi; prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; paste alimentari; riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; farine di cereali; ortaggi freschi, lavorati; pomodori pelati e conserve di pomodori; legumi; semi e frutti oleosi; frutta di qualunque tipologia; alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); lieviti naturali; miele naturale; zuccheri; cacao in polvere; cioccolato; acque minerali; aceto di vino; caffè, tè, camomilla.