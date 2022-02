Carro gru di Del Deo, indetta la gara. Il servizio verrà affidato fino al 2027

Ugo De Rosa | A Forio il servizio di rimozione, deposito e custodia delle auto in sosta vietata è destinato a diventare definitivo, dopo un primo esperimento limitato alla scorsa estate. E si concretizzerà quando verrà aggiudicata la gara appena indetta dal comandante della Polizia Municipale Giovangiuseppe Iacono. L’Amministrazione Del Deo aveva assunto tale decisione motivandola con la necessità di far fronte all’incremento del traffico e al contempo alla scarsità di organico del Corpo di Polizia Locale.

Infatti finora il Comune era sprovvisto di carro gru e di personale qualificato (i cosiddetti agganciatori) e questa lacuna aveva comportato «un’azione limitata da parte del Comando vigili nonché l’impossibilità dei prelievi, con conseguenza di mancati interventi, comportando disagi alla cittadinanza e soprattutto al normale deflusso della circolazione ancor più nella stagione estiva, ovvero per i mesi di luglio ed agosto, dove storicamente le strade del Comune di Forio sono maggiormente trafficate ed i flussi veicolari altamente maggiorati».

Il Nuovo Codice della Strada prevede la possibilità di affidamento del servizio in concessione biennale rinnovabile e stabilisce i casi in cui è consentita la rimozione dei veicoli in sosta vietata, in particolare in caso di grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, manutenzione e pulizia. A Forio ad ogni modo si intende affidarlo dal 2022 fino al 2027.

E il rup Iacono ha avviato la procedura per aggiudicare il servizio. Il quadro economico complessivo prevede un importo di 210.240 euro oltre oneri di sicurezza e dunque per un totale di 212.240 euro. Il costo totale ammonta a 265.896,02 euro. Ovviamente finanziato con i fondi derivanti dalle contravvenzioni elevate per i veicoli in divieto di sosta e gli oneri per la rimozione dei veicoli.

Un importo che ha comunque reso obbligatoria la procedura negoziata su piattaforma telematica con l’invito di almeno cinque operatori previa indagine di mercato, il tutto sul Mepa. Ebbene, alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il 17 gennaio, hanno risposto in cinque, ma due, “Matauto Group” e “Autosoccorso Vesuvio di Meola Vincenzo”, sono risultati non iscritti al Mepa e quindi non ammessi.

Tre dunque gli ammessi che saranno invitati alla procedura negoziata: “Autoservizinapoli”, “Autoservizi” e “Bourelly Health Sevice”.

Il comandante Iacono ha dunque indetto ufficialmente la procedura negoziata sull’importo a base di gara di 210.240 euro con il criterio del “minor prezzo”, «mediante rialzo della percentuale di aggio da corrispondere all’Ente, aggio minimo posto a base di gara 5%». Non resta che attendere l’esito della gara e poi il carro gru ricomparirà definitivamente sulle strade foriane.