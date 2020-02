Carriero: “Abbiamo fatto una pessima figura ad Ischia”

Giancarlo Carriero* | Temere che i turisti portino il virus è stupido. Avete presente quanti pendolari quotidianamente vanno a Napoli, incontrano centinaia di persone e rientrano la sera? E quanti altri fanno lo stesso ma nella rotta opposta? Io faccio parte di questo secondo gruppo, e quindi so bene quanto siano gremiti gli aliscafi del primo mattino e di fine giornata.

Su un altro fronte occorre tener presente che se blocchiamo l’economia ci impicchiamo tutti. L’ha detto benissimo De Luca in diretta Facebook pochi istanti fa. “Stiamo facendo tutto il possibile a livello di prevenzione ma non possiamo strangolare l’Italia”. Sottoscrivo.

Abbiamo fatto una pessima figura ad Ischia, e dobbiamo riscattarci. Noi dell’Unione Industriali insieme a Federalberghi ed altre associazioni del settore stiamo ragionando su come dare un segnale positivo dalla nostra isola. Chiunque condivida e voglia ragionare con noi è ben accett

*Presidente Unione Industriali Ischia