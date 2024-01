Carraturo controlla, Stani chiude e il Tar li condanna. Sorride il Mezzatorre

L’Asl Napoli 2 Nord e il Comune di Forio hanno ricevuto una sonora “mazzolata” dal Tar Campania per aver impedito l’accesso agli atti alle società Torre San Montano e Mezzatorre Hotel, rispettivamente proprietaria e conduttrice della nota struttura ricettiva. Questo a seguito di un controllo effettuato dal personale dell’Azienda Sanitaria, in particolare dal dott. Nello Carraturo, che aveva poi indotto il sindaco Stani Verde ad adottare una ordinanza fondata sulle irregolarità riscontrate.

Per difendersi dal provvedimento adottato, le due società avevano appunto richiesto ad Asl e Comune, senza esito, di visionare la relativa documentazione. Di qui il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento del silenzio – rigetto formatosi e la dichiarazione della legittimazione ed interesse all’accesso.

Nel ricorso si riferisce «di essere state destinatarie, in data 8 maggio 2023, di una visita ispettiva da parte di funzionari della locale Asl che, successivamente all’inoltro della documentazione richiesta, avvenuta in data 26 maggio 2023, si era conclusa con l’adozione dell’ordinanza sindacale n. 93 del 20.06.2023 con cui, sulla scorta della relazione del 25.05.2023 redatta dall’Asl, il sindaco del Comune di Forio aveva loro contestato una serie di irregolarità igienico/amministrative».

Di conseguenza, «a fronte dell’adozione di tale ordinanza, le ricorrenti, con atto notificato a mezzo Pec in data 28.06.2023, da un lato, hanno significato “alle amministrazioni, ognuno per quanto di competenza: a) l’insussistenza delle pretese carenze igienico-sanitarie; b) la già avvenuta trasmissione della documentazione richiesta in data 26.05.2023; c) la necessità di annullare in autotutela ex Legge 241/90 tanto l’ordinanza sindacale n. 93/2023 quanto la relazione del 25.05.2023 a firma del Dott. Carraturo”; dall’altro hanno avanzato l’istanza di accesso, azionata con il presente gravame, a “tutta la documentazione istruttoria ed endoprocedimentale afferente il sopralluogo effettuato dal Dott. Carraturo in data 08.05.2023».

Segue l’elenco dei documenti richiesti: «Verbale concernente la verifica, la misurazione e l’accertamento della “temperatura del fango” con indicazione del dispositivo utilizzato dal Dott. Carraturo; verbale di audizione del “medico delle terme” e del Direttore e del Direttore sanitario anche con riferimento alle indicazioni fornite dal Dott. Carraturo; verbale attraverso cui si accertava l’inesistenza di “rilevatori per il controllo temperature e minutaggi di fanghi e bagni terapeutici” con relativo accertamento da parte del Dott. Carraturo; verbale di accesso presso la reception e contestazione delle relative carenze tecniche (i.e. registri); verbale di acquisizione (anche presso l’amministrazione comunale) di tutti i documenti elencati all’ultimo punto della relazione redatta dal Dott. Carraturo».

DIRITTO NEGATO

Una istanza caduta nel vuoto. In sentenza i giudici così sintetizzano le ragioni delle due società: «In particolare, le ricorrenti hanno evidenziato che il sostanziale diniego, reso sia dal Comune che dall’Asl, pregiudicherebbe gravemente (e irrimediabilmente) la loro posizione giuridica determinando l’impossibilità per le stesse di tutelare i loro diritti, considerato che il diniego implicito a visionare ed estrarre copia dei verbali, degli accertamenti e delle relazioni redatte all’esito dei sopralluoghi condotti presso la loro struttura alberghiera ha di fatto impedito di conoscere le ragioni ed i presupposti che hanno condotto all’adozione da parte del sindaco di Forio dell’ordinanza n. 93/2023 e, quindi, di predisporre tutte le iniziative necessarie per tutelare, anche in sede giurisdizionale, la propria posizione giuridico – economica».

Solo l’Asl si è costituita in giudizio, ma pro forma. E il collegio della Sezione Quinta presieduto da Maria Abruzzese ha ritenuto senza mezzi termini il ricorso fondato, accogliendolo. In premessa si evidenzia «che il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, è rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso medesimo e, in tal senso, si atteggia quale giudizio sul rapporto, secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti. In tal caso, il giudice amministrativo è chiamato a svolgere un giudizio di accertamento, con la conseguenza, tra l’altro, che anche argomenti non espressi nel provvedimento impugnato possono trovare ingresso all’interno del processo».

L’ACCESSO DIFENSIVO

Valutando il merito, il Tar ricorda che la norma della legge n. 241 del 1990 «enuclea un’autonoma funzione del diritto di accesso, quella “difensiva”, che può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’accesso partecipativo, salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi, e, in particolare, di quello alla riservatezza, secondo i criteri indicati dalla medesima norma».

Citando la giurisprudenza in materia: «Come di recente chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2020, l’accesso “difensivo” è infatti costruito come “una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la “necessità” della conoscenza dell’atto o la sua “stretta indispensabilità”, nei casi in cui l’accesso riguardi dati sensibili o giudiziari”; inoltre, nel caso dei c.d. dati “super-sensibili”, l’accesso difensivo è subordinato anche al criterio della “parità di rango”.

Nel caso di accesso “difensivo”, la conoscenza dell’atto non è destinata a consentire al privato di partecipare all’esercizio del pubblico potere in senso “civilmente” più responsabile, ossia per contribuire a rendere l’esercizio del potere condiviso, trasparente e imparziale, ma rappresenta il tramite per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici».

CONOSCENZA INDISPENSABILE

La sentenza scende ancor più nel dettaglio, evidenziando che la norma «assicura “comunque” l’accesso se necessario per la tutela dei propri “interessi giuridici”, “senza limitare tale presidio di garanzia ai casi di liti tra il privato e la pubblica amministrazione o tra i privati nei casi in cui si fa questione dell’illegittimo esercizio del potere” e ciò “entro gli stringenti limiti in cui la parte interessata all’ostensione dimostri la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza”.

Come affermato dall’Adunanza Plenaria citata, la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina “il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica “finale”, nel senso che l’ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio” e tale delibazione “è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa”; la corrispondenza e il collegamento “fondano, invece, l’interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un’azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva “finale”, direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un’incertezza meramente ipotetica e subiettiva”».

Altro aspetto rilevante è che «si è ribadito che, ai fini del riconoscimento della situazione legittimante, “non è positivamente richiesto il requisito dell’attuale pendenza di un processo in sede giurisdizionale”.

Anche in sede di successiva decisione dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, il Consiglio di Stato ha ribadito che “l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare” e ha ulteriormente chiarito che “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990″».

DIFESA IN SEDE GIUDIZIARIA

Con queste premesse, non poteva che conseguirne la bocciatura per Asl e Comune di Forio: «Tanto premesso, si rileva che, nel caso di specie, sussiste in capo alle ricorrenti un evidente interesse concreto, diretto e attuale, di natura “difensiva”, ai sensi della legge n. 241 del 1990, all’ostensione della richiesta documentazione, apparendo evidente come soltanto la disamina di quest’ultima possa loro consentire di conoscere le ragioni che hanno condotto l’amministrazione comunale, in forza delle risultanze emerse all’esito del condotto accertamento sanitario, a ritenere le attività svolte nella gestita struttura alberghiera come non osservanti le prescrizioni igienico/sanitarie imposte dalla normativa di settore, al precipuo scopo anche soltanto di vagliare compiutamente la possibilità di predisporre un’adeguata tutela giurisdizionale dei propri interessi imprenditoriali».

In sostanza l’Azienda Sanitaria e l’Ente foriano avevano negato al Mezzatorre il diritto di difesa, mantenendo “top secret” quegli atti. Ed infatti i giudici in conclusione scrivono: «La richiesta documentazione, dunque, appare, nei limiti ed in forza della valutazione ex ante sopra descritta, indispensabile per verificare la correttezza dell’accertamento condotto e la sua regolarità procedimentale, nonché per risalire alle cause che hanno motivato l’ordinanza di cui le ricorrenti sono state destinatarie, onde eventualmente tutelarsi anche in sede giudiziaria».

L’accoglimento del ricorso comporta l’obbligo per le due Amministrazioni resistenti «di esibire alle ricorrenti la documentazione richiesta con l’istanza inoltrata in data 28.6.2023, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notifica di parte se anteriore alla comunicazione della presente sentenza». Nonché la condanna al pagamento delle spese di giudizio, calcolate in complessivi 1.500 euro. Un bello smacco per gli uffici comunali e dell’Asl!