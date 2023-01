Carotenuto: “Al lavoro per dare sicurezza e fiducia. Casamicciola deve tornare al centro”

Inizia spedita l’azione dell’associazione “Casamicciola al Centro” che, grazie all’intesa programmatica e politica con l’eurodeputato Giosi Ferrandino, ha focalizzato l’agire dopo mesi di silenzio del territorio. Le parole d’ordine sono semplici e dirette: “Ascolto, comprensione, vicinanza” e da qui Antonio Carotenuto e i suoi soci partono.

“Ascolto, comprensione, vicinanza: sono queste le parole con cui si può descrivere la prima iniziativa della associazione Casamicciola al centro che ieri sera ha incontrato gli abitanti di Casamicciola che a seguito della alluvione del 26 novembre scorso sono ospitati all’hotel Michelangelo. Un momento di incontro – a cui hanno partecipato il presidente Antonio Carotenuto ed i membri del direttivo – importante ed intenso durante il quale sono state affrontate numerose problematiche che gravano su tantissimi casamicciolesi, a causa dell’evento di novembre ma anche del sisma del 2017″.

“Finita la fase della emergenza – continua la nota stampa – ora Casamicciola deve riprendersi e tornare a vivere: per questo però c’è bisogno che i suoi abitanti vengano aiutati, informati e messi in condizione di far valere i propri diritti e le proprie esigenze e ieri sera abbiamo avuto la conferma che, a due mesi da quella tragica notte, molti nostri concittadini sono ancora disorientati e non sufficientemente edotti circa i passi e gli atti da compiere per tornare alla normalità ed alcuni di loro sono comprensibilmente rassegnati e non nutrono speranze concrete per il futuro”.

“Per questo Casamicciola al centro – continua- ha voluto invitare all’iniziativa l’eurodeputato Giosi Ferrandino, affinché in questo momento storico così delicato ed importante possa farsi portavoce, presso le sedi istituzionali più elevate ed adatte dei bisogni e delle urgenze del nostro paese e siamo lieti che abbia accettato il nostro invito partecipando all’incontro. Siamo ancor di più felici che, dopo averci illustrato quanto ha già fatto nelle scorse settimane per la nostra Casamicciola, Giosi Ferrandino ha promesso che da oggi sarà al nostro fianco per affrontare le battaglie, piccole e grandi, che ci aspettano per far risplendere nuovamente il nostro comune”.

“Intanto lo ringraziamo come ringraziamo dal profondo del cuore i casamicciolesi del Michelangelo: abbiamo discusso e ragionato insieme, con passione e con intensità – conclude – e ci avete dato una lezione di grande umanità e dignità che ci spinge a far ancora di più per il nostro paese”