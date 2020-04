Caro sindaco, vallo a dire ai poveri che hanno avuto di meno…

Gaetano Di Meglio | Il sindaco di Ischia, con un giorno di ritardo rispetto alla pubblicazione della notizia sui buoni spesa del comune di Ischia, ha pensato bene di distogliere l’attenzione dei cittadini dal vero problema. E questa volta la “sua” scusa sono io. Il comune di Ischia ha approvato tutte le istanze pervenute per i buoni spesa invece di vagliare i requisiti essenziali richiesti dal bando e valutare che tutti i beneficiari ne fossero realmente in possesso. Una scelta che, volendo, poteva avere anche una valida motivazione.

Perché il sindaco non ha scritto e difeso l’azione dell’Ufficio?

Perché si è solo difeso dalla mia denuncia giornalistica?

Perché non ha rivendicato di aver dato a tutti un piccolo contributo?

Perché il sindaco non ha rivendicato una sorta di “democrazia” nell’azione del suo ufficio ma si è solo limitato a scrivere che io li avrei diffamati?

Mi sembra che il sindaco abbia confermato in pieno quello per cui lo avevo criticato.

Perché puntare il dito e cambiare argomento scrivendo “mi chiama pubblicamente ladro” quando, invece, non l’ho scritto? Perché lamentarsi che lo accuso di aver usato la “sua” posizione per interessi personali e non rivendicare la giusta azione dell’ufficio nel dare a tutti un piccolo contributo? Ho scritto che è stato come un “Robin Hood” al contrario e che ha fatto come un grande sindaco della storia di Napoli, Achille Lauro. Se mai avessi voluto sottintendere che Enzo Ferrandino sia un ladro, avrei usato il parallelo con Arsenio Lupin.

Ma la considerazione finale che il lettore e il cittadino deve fare è proprio questa. Al povero, quello vero, che si è visto riconoscere un importo più piccolo perché altri cittadini, magari più furbi, non sono stati esclusi che gli importa della querela che mi ha fatto il sindaco di Ischia? La porta al Todis e fa la spesa? Chi glielo va a dire al povero vero, al lavoratore che non è stato assunto, a quello che non ha proprio nulla che dal comune di Ischia hanno dato soldi a tutti e che poi sarà la Guardia di Finanza a controllare la veridicità delle domande? Nel frattempo lui ha avuto di meno e se Ischia avesse fatto come a Forio, Serrara Fontana, Lacco Ameno e Casamicciola, poteva avere sicuramente di più.

Il sindaco si è preoccupato di difendere se stesso dall’accusa che, secondo lui, gli è stata mossa “finalità di scambio politico-elettorale” e non si è preoccupato di evidenziare che in un periodo come questo, era meglio correre con la burocrazia, confidare nella buona fede degli ischitani e dividere questi 160mila euro tra tutti quelli che avevano fatto richiesta. Sperando nell’assenza di furbi. Ma non è stato così. Si è solo offeso di cose che non avevo scritto e che lui ha strumentalizzato per scappare alla domanda che si stanno ponendo in molti. Questo è uno dei tanti messaggi che mi sono arrivati: “Mi permetto di scrivere sul tuo profilo – scrive una lettrice – perché credo che tu possa chiedere a nome della comunità la lista (come fatto dal comune di Forio) di chi ha avuto diritto ai Buoni Spesa. Perché i conti non tornano. Sia comune di Ischia che Barano… voglio capire com’è possibile che due pensionati prendano il buono e chi non ha nulla No”…