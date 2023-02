SANDRA MALATESTA | Caro Maurizio,Ti scrivo come scrivessi a un fratello perché ti ho voluto bene e ti voglio bene come se tu avessi fatto parte della mia famiglia. Sentire della tua morte mi ha lasciata ferma, incredula, ma non mi è uscita una lacrima, ho solo avvertito la sensazione di essere un poco più povera. Ma povera non nel senso di ricchezze e soldi, no, povera perché tu riempivi molte delle mie serate e ascoltandoti, avevo la sensazione di stare a scuola e di avere un professore che mi spiegava la vita in modo semplice e lineare.La tua apertura mentale, la tua immensa cultura, quel tuo voler fare di tutto nel mondo in cui vivevi, dal teatro, a scrivere canzoni, a presentare e condurre a suonare, a scrivere, è stata per me una porta che piano piano si è aperta su un mondo libero da bigottismo e vigliaccheria. Ti ho seguito tanto e restavo incantata quando parlavi e quando riuscivi ad essere tenero e mai pessimista. Un uomo come te non ha eredi, e questa frase l’ho appena sentita mentre scrivo dal tg3 ma non sono riuscita a vedere chi l’ha detta. Non hai eredi nel tuo campo e resti unico per me e per tanti.

Ci sono uomini che arricchiscono di cultura e valori la vita degli altri, e tu eri uno di questi. Mi hai sempre regalato un senso di libertà interiore quando ti ascoltavo, quella libertà che viene solo se si accetta di essere meno di niente, e, allo stesso tempo, se non si smette mai di imparare, di leggere, di cercare di capire, di non giudicare. Come uomo ti avrei notato solo sentendoti parlare, e avrei capito che intendi l’amore come libertà e arricchimento interiore allo stesso tempo. Capisco che sei piaciuto alle donne, ma non a tutte le donne, piaciuto non come giornalista o conduttore televisivo, ma come uomo di cui innamorarsi. Tu hai avuto quattro mogli e tre figli, e amavi dire, che se avessi incontrato come prima donna della tua vita, Maria, non avresti avuto altre mogli, perché lei per te è stata la donna che ti ha riempito la vita lasciandoti fare la tua, sicura del tuo amore per lei. Maria regala come te, senso di libertà mentre si ama, quel senso di libertà che non cerca parole o comandi, ma che porta naturalmente a cercare chi si ama perché si sa che è riamato.

Ci vuole tanta cultura e tanta esperienza di vita per giungere ad amare come hai amato tu, ma forse eri così già da sempre. E lei, Maria, ha capito che eravate sulla stessa lunghezza d’onda e si è affidata a te con quel modo di fare indipendente e non pesante, che in fondo amavi anche tu.

Caro Maurizio, da te ho imparato che la volgarità non fa parte della vita di chi vuole arricchirsi dentro, e ho capito che essere colti insegna a stare bene con sé stessi. Ma essere colti come lo eri tu, non è uguale a chi fa della cultura qualcosa da esporre per apparire chissà chi, perché il sapere rende umili e pronti a capire. Abbiamo perso un uomo che era tanti uomini, abbiamo perso il piacere di trascorrere serate belle e rilassanti, abbiamo perso un uomo che per soli cinque secondi si salvò dell’attentato che i mafiosi ti avevano preparato dopo che tu ti schierati con coraggio contro di loro ospitando e intervistando il giudice Falcone.

Ma quel giorno il destino non volle che tu e Maria foste vittime di un vigliacco attentato e ci lasciò un uomo che per anni ha continuato in modo elegante e sobrio il suo lavoro, o, per meglio dire, i suoi lavori visto che non eri solo conduttore televisivo. Ho appena saputo che amavi il modo Gerundio dei verbi e lo hai voluto far capire scrivendo la canzone ” Se telefonando”. Amavi il gerundio perché non dà sicurezza, non è arrogante, ma regala quella poca certezza che ognuno di noi dovrebbe avere mentre fa qualsiasi cosa. In findo il gerundio è umile con quel SE che mette tutto in dubbio e allo stesso tempo fa sperare e spinge ad agire. Se telefonando, se amando, se passeggiando, se leggendo….

Con te va via uno di noi, perché mai hai avuto la voglia di metterti su un piedistallo, ma hai sempre voluto sapere per poi dare a chi ti seguiva l’idea che ci sono uomini che vivono una vita piena di tante cose, schierandosi e tenendo sempre presente che il pessimismo non aiuta, mentre la speranza e un poco di allegria si.

Caro Maurizio pensavo che tu non morissi mai, come pensavo per mio padre, che era per me una guida positiva e che mi notava e mi spingeva ad arricchirmi dentro per essere libera. Ma quel giorno in cui lo vidi morto capii che era un uomo e non uno che poteva essere immortale, e ho sofferto un dolore che mi spingeva a voler invecchiare per dimenticarlo. E tu che mi ricordavi il senso di non bigottismo che mi insegnava mio padre, mi hai fatto compagnia mentre il tempo passava su di me. Ma anche tu sei un uomo con il tempo che il destino gli ha dato e hai fatto del tuo tempo qualcosa che potesse aiutare tanti come me a scegliere di non smettere mai di imparare, convinti che non sappiamo mai abbastanza. Mi dispiace tanto Maurizio, non piango ma ti penso e so che mi sentirò più sola, quando durante le mie ore dedicate al lavoro a maglia o a scrivere, ti ascoltavo alzando ogni tanto lo sguardo per osservarti.

Tu sicuramente sarai in un posto incredibile dove finalmente potrai leggere, scrivere, pensare, ai figli a Maria senza che niente possa disturbarti.