CARO GIANLUCA TI SCRIVO

Sandra Malatesta | Ci sono persone con le quali non abbiamo mai parlato ma che conosciamo per il lavoro che hanno scelto di fare e, in questo caso, per lo sport che hanno scelto di fare e che ci piacciono tanto e che ci regalano tanta tenerezza e ci danno l’idea che gli uomini veri esistono. Chi sono per mi gli uomini veri? Quelli che senza mai fare chiacchiere ti giri e li trovi nei tuoi momenti più fragil. Per così poco un uomo è vero per me? E invece no non è così poco, se ci pensate quanti di voi si sono trovati il vuoto intorno compresa me, nei momenti duri? Caro Gianluca sei tu quell’ uomo che mi sta portando ogni giorno che passa a cercare di capire perché sei tanto amato. Poi mi metto a pensare e so che chi nella vita sceglie di dare in ogni campo si ritrova pieno d’amore. E tu sia da giocatore che da allenatore che da figlio fratello, marito, padre, amico, hai sempre voluto essere per chi ami. Io ti voglio bene Gianluca, mi chiamo Sandra Malatesta e amo il calcio fin da piccola e stasera ho sentito una grande voglia di scriverti.

Tu con quel modo riservato di fare hai detto al mondo che ti saresti andato a curare ancora una volta il tumore al pancreas che a tratti si ripresenta quasi fosse geloso di come sei di quanta umanità esprimi. Vedo spesso che tanti controllano le proprie emozioni quasi come se non fosse giusto esultare, gridare, abbracciare. Tu no, tu no. Gianluca caro. quella sera dello scorso anno quando sei stato vicino al tuo amico fraterno Roberto Mancini, e alla fine della partita con vittoria dell’Italia, vi siete corsi incontro e stretti come due amichetti all’asilo che hanno vinto un premio bello, e avete pianto lacrime nostre di tutti noi ci hai regalato emozione e commozione. Vedere due amici stretti, felici con le lacrime che scorrevano mentre la nosta vittoria ci faceva saltare, è stato forse il momento più bello di quella magica sera.Voi lì stretti e noi a piangere di gioia e tenerezza. Sei un grande uomo Gianluca, e hai sempre voluto far coraggio a chi come te lotta per un tumore al pancreas.

Fedez dice che non saprà mai come darti la sua riconoscenza per l’aiuto morale che gli hai dato. Credo che ci sono uomini e uomini e credo che quando un uomo che sta male chiama un amico per dirgli:”Vieni ho voglia di vederti”.sa che lui gli amici veri li tiene. Tanti ti vogliono bene Gianluca proprio tanti e ti pensiamo e condividiamo con te il tuo cammino faticoso.Vialli è un grande uomo Gianluca lo amiamo, Gianluca deve continuare a lottare a non cedere come quando in mezzo al campo nel tuo ruolo di attaccante, giocando con la Sampdoria, fosti trascinatore senza redini ma con azioni speciali.

Ovunque sei andato ti hanno amato e quello striscione sotto l’ospedale di Londra dive sei ricoverato da parte dei tifosi della Sampdoria dice tutto di te soprattutto quel FORZA LUCA…SI Luca come da piccolo ti chiamavano i tuoi amici a Cremona. Sono con te e prego tanto per un uomo che mi regala sempre emozioni dolci..Sei un grande Gianluca ti voglio bene…Sandra Malatesta