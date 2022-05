Caro gasolio, stop ai pescherecci. Mancherà il pesce sulle tavole? Chiuso anche il punto del pescato a Casamicciola

Ida Trofa | Caro gasolio, anche i pescherecci isolani si fermano. Chiuso temporaneamente causa “gasolio” anche il punto del pescato a Casamicciola Terme. Il cartello campeggia sulla porta di ingresso del banco destinato alla vendita dei prodotti ittici locali: “Chiuso momentaneamente per aumento del Gasolio”.

Lo scorso marzo l’intero comparto della pesca italiano si era fermato per due settimane. Migliaia di pescherecci erano rimasti ormeggiati per dire no al prezzo altissimo del carburante, che aveva ridotto i loro guadagni. Il recente decreto approvato dal governo è intervenuto per sostenere il settore della pesca, ma non è bastato.

Quindi i pescatori sono di nuovo punto ed accapo. Per qualche giorno sarà difficile trovare pesce pescato. I pescatori hanno deciso di fermarsi nuovamente e di non lavorare perché il prezzo del carburante, altissimo, aveva ridotto i loro guadagni.

Il correttivo introdotto dall’esecutivo di Mario Draghi aveva previsto un credito di imposta del 20 per cento per l’acquisto di gasolio. Il sostegno economico doveva consentire di ridurre l’impatto dei costi del carburante, anche se, eppure l’intervento del governo si é dimostrati insufficiente.

Stando a quanto denunciato dalle associazioni di categoria un pieno costa più di 1.200 euro. I costi continuano a superare di gran lunga i guadagni.

Una realtà che pone una pesante opzione sul futuro del settore e delle decine e decine di famiglie che qui ad Ischia vivono di pesca, per il mercato, per i consumatori. Se l’emergenza dovesse prolungarsi ancora è chiaro che ci saranno conseguenze drammatiche, oltre che per gli operatori del comparto pesca anche per i consumatori.

Le nuove richieste portate al tavolo del governo

Con l’ultimo stato di agitazione proclamato a partire dallo scorso 23 maggio, il comparto, si legge in un comunicato ufficiale dell’Alleanza delle cooperative italiane pesca ha presentato al sottosegretario alle Politiche agricole, Francesco Battistoni, si chiedono soluzioni rapide che alleggeriscano il carico tributario e contributivo, a cominciare dal rinnovo del credito d’imposta anche per il secondo semestre 2022, lasciato fuori dal governo nel nuovo decreto varato per fronteggiare la crisi di imprese.

Sul fronte del welfare viene chiesta la convocazione urgente di un tavolo per attivare la Cisoa pesca rimasta inutilizzabile, nonostante le imprese versino il contributo da febbraio scorso. All’Europa si chiedono più risorse per affrontare l’emergenza e rendere accessibile a tutti i paesi europei la procedura di fermo volontario per quelle realtà dove i costi di gestione superano i ricavi. La carenza di prodotto locale è una ipotesi che non va sottovalutata. Esso rappresenta una componente importante del commercio e le difficoltà che stanno vivendo le imprese della pesca con un improvviso raddoppio del costo del carburante interessano tutta la filiera, in quanto, spiegano gli esperti del settore, il pesce viene trasportato in un sistema di catena del freddo comportando un alto assorbimento dei consumi energetici.