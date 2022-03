Caro gasolio. Il dramma dei pescatori procidani e dei padroni di barca da pesca

Leo Pugliese | Sciopero. Che per chi lavora del proprio lavoro significa non guadagnare davvero. Non sono usciti in mare, restando ancorati in banchina anche ieri, i pescherecci e barche da pesca procidani che hanno aderito all’iniziativa delle marinerie italiane di sciopero generale, della durata di una settimana, per protestare contro il caro gasolio che rende insostenibile l’attività di pesca.

«Raccogliamo allarme dei pescatori – dice Antonio Carannante, Assessore alla pesca del comune isolano – In questo tempo difficile raccogliamo l’allarme dei pescatori procidani che a causa del caro gasolio non stanno andando in mare.

Ben consapevoli che trattasi di un problema “globale” segnaleremo comunque al ministero competente. Sappiamo infatti che si sta provvedendo a un decreto che tenti di alleggerire il caro energia e le conseguenze sulla cittadinanza, per cui segnaleremo anche tale disagio. La pesca è un settore importante per la nostra economia».

Su quanto sta avvenendo è intervenuto anche Peppe Giaquinto: «

Esprimo tutta la solidarietà ai pescatori procidani che, come quelli di tutta Italia, in questi giorni hanno fermato le loro attività per il costo insostenibile raggiunto dal carburante. I pescatori, gente laboriosa e dignitosa, abituata al sacrificio e ad andare comunque avanti, ora sono costretti a bloccare le loro piccole aziende insieme al lavoro di decine di famiglie che con la pesca ci vivono sulla nostra isola. Ma quello dei pescatori è solo l’ennesima sofferenza di un’Italia che arranca.

Il caro carburanti metterà in difficoltà gli autotrasportatori, le società di trasporto via terra e via mare, moltissime attività commerciali e soprattutto le famiglie che già si sono viste raddoppiare le bollette di luce e gas, aumentare i molti generi di prima necessità, schizzare il rifornimento per l’auto.

Il tutto arriva dopo una lunga pandemia che già aveva messo in ginocchio tante attività produttive e tante famiglie. Intanto l’occupazione si arricchisce di lavoro sempre più precario e sempre più stagionale.

I nostri governanti continuano a parlare di PIL in crescita, di risorse del PNRR, di aiuti europei. Non si accorgono che i cittadini “normali”, se non si interviene in modo serio, non si accorgeranno di tutto questo. I nostri governanti fanno finta di non vedere che una buona parte della popolazione è già in seria difficoltà, che i disagi stanno aumentando, che le povertà stanno crescendo.

Il Presidente Draghi, per molto statista di apprezzata levatura, non mostra capacità nel guardare verso i cittadini “normali”, verso quelli che arrancano, verso chi vede buio davanti. A questi governanti dico: VOLTATEVI INDIETRO PERCHE’ LA VERA ITALIA STA DIETRO!»

L’allarme di Fedagripesca

L’astensione dalle uscite in mare, nelle intenzioni degli operatori, durerà una settimana.«La serrata è stata promossa dalle marinerie in maniera autorganizzata e autonoma – conferma Gilberto Ferrari, di Confcooperative Fedagripesca –. Tra chi ha deciso di non uscire in mare ci sono ovviamente numerosi soci di cooperative di pescatori.

Si tratta di un problema enorme che riguarda principalmente le flotte che facendo uso costante del motore hanno consumi altissimi di gasolio, da 100mila a 250mila litri l’anno. Stiamo in contatto con il governo per trovare delle soluzioni, occorre nell’immediato una soluzione tampone attraverso misure di sostegno che vanno erogate direttamente alle imprese e che sono necessarie per coprire i maggiori costi, ricordiamo che il costo del gasolio è raddoppiato nel corso di pochi mesi».

«Occorrerà rimettere poi ordine al sistema degli ammortizzatori sociali – continua – che così com’è stato strutturato presenta molti limiti per i pescatori, e bisogna sperare che la politica energetica del paese trovi ben presto nuovi equilibri».

L’adesione massiccia è confermata dall’allarme dalla preoccupazione espressa dal Centro Agroalimentare Roma, il primo mercato ittico d’Italia, che parla di «conseguenze drammatiche» e non solo per i consumatori: «Ci sarà una carenza di prodotto locale che rappresenta una componente importante del prodotto commercializzato – sottolinea Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car –.

Le difficoltà che stanno vivendo le imprese della pesca con un improvviso raddoppio del costo del carburante, interessano tutta la filiera, in quanto il pesce viene trasportato in un sistema di catena del freddo comportando un alto assorbimento dei consumi energetici».

Anche il Car, dunque, auspica «risposte rapide da parte del Governo attraverso un provvedimento che coinvolga non solo il settore ittico ma l’intera filiera agroalimentare affinché imprese con decenni di storia non siano costrette a cessare la propria attività».