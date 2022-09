Caro energia e scrocconi: la crisi del campo di calcio di Casamicciola

Emergono nuovo e interessanti spunti sulla crisi del campo di calcio di Casamicciola chiuso dall’ufficio tecnico di Mimmo Baldino. Alla base della chiusura del campo di calcio (che andrebbe smantellato per consentire a Casamicciola Terme di avere delle scuole temporanee decenti per i figli di Casamicciola!) ci sarebbe il caro bolletta.

I bene informati raccontano che nel periodo luglio-agosto (periodo in cui le società sportive “autorizzate” non hanno usufruito dell’impianto pubblico) è stato prodotto un carico di energia elettrica per l’utilizzo della struttura di diverse migliaia di euro. Una “scoppola” che ha impressionato gli uffici del Capricho e che ha reso necessario un confronto con chi, di fatto, aveva utilizzato il “Monti-Di Meglio”.

La cosa peggiore e più ridicola di tutte, però, è che il comune non sia riuscito neanche a bloccare l’uso del campo. Eggià, nonostante la chiusura, c’è chi se ne è fregato dello stop (non le società informate dell’atto del Commissario) e lo stesso ha frequentato il campo. Casamicciola barzelletta d’Italia!