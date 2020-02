Carnevale di Monterone, ecco il regolamento della 102ma edizione

A 20 giorni dal Carnevale ecco che arriva il programma del tradizionale “Carnevale di Monterone” che spegne, questo anno le sue prime 102 candeline.

Tanta musica e divertimento, con superospite Simone Schettino, il “fondamentalista” napoletano apprezzatissimo anche dai giovanissimi. Non mancherà la musica live con i Personal che si esibiranno con una formazione inedita.

Grande attenzione, poi, ai carri di carnevale. Di seguito il bando per prendervi parte.

Nell’ambito del 102° CARNEVALE DI MONTERONE 2020 L’Associazione Folkloristica Monterone con il patrocinio del Comune di Forio indice per il pomeriggio di martedì 25 febbraio 2020 LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI con il seguente REGOLAMENTO

Il “carro” dovrà essere costruito su un supporto di larghezza massima 3 metri e lunghezza massima 5 metri (compreso cabina dell’automezzo o eventuale mezzo trainante). Il supporto potrà essere un piccolo camioncino o un carrello a rimorchio. Si ribadisce che tutto compreso la larghezza massima sarà 3 metri e la lunghezza massima 5 metri. Intorno all’istallazione potranno essere previsti figuranti a piedi. Il tema dovrà essere di attualità o rappresentare momenti di storia o vita locale; Vi potranno essere anche più “carri” provenienti dallo stesso Comune; Vi sarà un’unica sezione di Gara: Associazioni, Gruppi, Scuole; L’ordine di sfilata sarà stabilito con un sorteggio pubblico, che avverrà nei giorni precedenti alla presenza di almeno un componente di ciascuna realtà costruttrice “dei carri”; La sfilata avrà luogo sul Corso F. Regine di Forio nel pomeriggio del 25 febbraio 2020 con il seguente itinerario: concentramento alle ore 15.30 presso il Tunnel Soccorso. Alle ore 16.00 sfilata Corso F. Regine – Forio. Giunti nei pressi della Fontana, i carri, secondo l’ordine scaturito dal sorteggio di cui al punto 7, sfileranno davanti alla Giuria. Ogni “carro” potrà essere presentato per massimo 10 min. ed avverrà la votazione a cura di Esperti. I carri dopo aver sfilato sul Corso e dopo essere stati votati sosteranno tra la fine di Via M. Verde ed inizio di Via G. Castellaccio a Forio in attesa del

PRINCIPE CARNEVALE

proveniente da Monterone.

Al ritorno, alla sfilata tradizionale, si accoderanno i “carri”. Al ritorno da Forio, i carri, seguendo il “Principe Carnevale” passeranno al centro di Monterone e poi potranno anche allontanarsi.

9. Il voto della Giuria, espresso sul Corso di Forio, sarà chiuso in apposita busta firmata dal Notaio di Gara, dal Presidente di Giuria e da 1 rappresentante per ogni realtà costruttrice “dei carri”.

10. Al termine dello spettacolo in Piazza Maria SS.ma Immacolata verrà aperta la busta, comunicati i risultati della votazione e proclamati i vincitori. Dovrà essere presente in piazza almeno un rappresentante per il ritiro del premio.

11. Le domande di iscrizione dovranno pervenire presso il “Barber Shop Franco e Bruno” di Via Consortile a Forio al più presto, comunque entro le ore 12.00 del giorno sabato 15 febbraio 2020;

12. Il modulo di iscrizione potrà essere richiesto telefonando agli organizzatori al 329.2527776

13. I premi per la sfilata dei “carri” saranno:

I° carro classificato: Trofeo

II° carro classificato: Coppa

III° carro classificato: Targa

In caso di parità per uno o più posti nella classifica dei primi tre, nei giorni seguenti verrà realizzato, a cura dell’Organizzazione, un secondo trofeo o una seconda coppa o una seconda targa a seconda del posto in cui si sarà verificata la parità.

15. A tutti i gruppi costruttori verrà assicurato un rimborso spese equamente suddiviso.

16. Attestati di partecipazione saranno previsti per tutti i Gruppi, che avranno realizzato i “carri”.

Per ulteriori informazioni telefonare:

Tony Mendella 329.2527776