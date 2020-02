Carnevale amaro per i lavoratori della NU AMCa: senza stipendio e lerciume in strada

Ida Trofa | Non c’è pace tra gli ulivi e anche i ricchi (i fortunati stipendiati AMCa) piangono. Ovviamente solo la cosiddetta manovalanza, i dipendenti che ogni notte scendono per strada a raccogliere i sacchetti, ovviamente nelle zone del paese dove si ha la fortuna che la raccolta si effettui. Non piangono, invece, i gerarchi AMCa che gli stipendi, le prebende e i vari servizi se li saldano e liquidano senza perdere occasione. Così i lavoratori della partecipata locale hanno trascorso un Carnevale amaro con il rischio che la festività per i cittadini sia stata la festività carica di rifiuti e lerciume in strada. Vale a dire che ce ne è stato più del solito!

Gli operatori e i dipendenti della società monnezzara casamicciolese hanno già avuto diversi incontri con l’amministratore unico Mario Lettieri. Per il momento, però, bisognerà attendere per vedersi riconoscere le spettanze dovute almeno per il mese appena trascorso. Altro che polpette, uova e carne per festeggiare l’inizio della Quaresima, il digiuno è già cominciato…

Fino ad oggi solo pretesti e scuse irrispettose per non corrispondere il dovuto a chi lavora con sacrifico. Nonostante abbiano incassato i proventi di affidamenti e milioni di euro in tassazioni varie, l’AMCa non paga i suoi dipendenti! Perchè? Come mai? Dove sono finiti tutti questi danari?

La giustificazione che circola negli ambienti parla di un eccessivo numero di assunzioni post elettorale alla base della incapacità della municipalizzata di versare il dovuto con il regolare pagamento degli stipendi. L’AMCa succhia danaro all’Ente, ai cittadini e pare non basti mai per rispettare gli impegni, quelli che contano. Servono sempre più soldi, sempre più versamenti.

Non sappiamo come e in quale direzione muoveranno gli eventi, non sappiamo che destinazione hanno preso i soldi pubblici certo che la stagione degli sperperi AMCa ha di certo in questi anni raggiunto l’apice!

L’amministrazione Castagna, causa superiore di Bilancio, continua a stangare i Casamicciolesi. Del resto è la storia di un paese in perenne debito di cassa. Tutto per mantenere la corte dei miracoli AMCA. Una politica scellerata e sprecona. Aumenti alle stelle, indiscriminati questa volta per sostenere quella che di fatto è una società piuttosto votata a spettacoli e festicciole varie che ai servizio di raccolta e pulizia del paese.

Tutto nonostante si facciano proseliti mettendo in campo le assunzioni promesse in campagna elettorale.

Il piano economico dell’azienda NU salito negli ani da 2,8 milioni si è già a 3milioni e 50mila euro è ai massimi storici, ma nella pratica effettiva dei servizi i risultati continuano a latitare.

Il servizio langue, anche gli spazzini praticano la politica e perché raccolgano un sacchetto bisogna avere i santi in paradiso. In questo complesso di inefficienze, dove anche l’operatore ecologico si permette di sindacare sui cittadini che con coscienza si tengono la spazzatura in casa per giorni per non imbrattare le strade. Dinanzi ad operatori che a seconda della simpatia o di qualche mazzetta, lasciano ora si ora no, i rifiuti a terra. Fa bene chi alla corruzione e ai furbi del sacchetto risponde abbandonando i sacchetti sui marciapiedi! L’auspico è che la Procura faccia chiarezza una volta per sempre sullo scandalo monnezzaro venuto da lontano. Un mare di incuria dove sembra quasi che qualcuno voglia nascondere lo sporco sotto un tappeto di eventi di facciata. Intanto tutti tacciono, persino i dipendenti che on vengono pagati. Nessuna protesta, nessuna rimostranza, ma convivente accondiscendenza per un sistema marcio e squallide dalla radice alla cima. Tanto a pagare e sempre pantalone e poco importa se in un paese con vocazioni di sviluppo turistico i rifiuti, il degrado e lo sporco fanno il paio con le pantegane che circolano indisturbate per il paese. E non non provate a dare la colpa al terremoto.