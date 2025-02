Carnevale a Succhivo: caccia al tesoro, giochi e dolci tradizionali per una giornata di festa

Maschere, giochi e tante sorprese attendono grandi e piccini a Succhivo, dove domenica 2 marzo 2025 si terrà la Festa di Carnevale, organizzata dall’Associazione Gertrud Streicher. Un evento ricco di attività che promette divertimento e allegria per tutta la comunità.

Il pomeriggio inizierà alle 15:00 con una caccia al tesoro a squadre (massimo 5 persone), suddivisa in due categorie: Junior (10-14 anni) e Senior (15+). Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 28 febbraio, quindi chi vuole partecipare deve affrettarsi a formare la propria squadra e mettersi in gioco!

A seguire, dalle 16:00, spazio alla creatività e alla fantasia con “Mascheriamoci”, un momento dedicato ai più piccoli con giochi, animazione e tanto divertimento. E, come ogni festa che si rispetti, non mancheranno le golosità: pizzette fritte e graffe calde per tutti i partecipanti, un vero omaggio alla tradizione gastronomica locale.

L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Serrara Fontana e rappresenta un’importante occasione per riunire famiglie, amici e appassionati del Carnevale in una giornata all’insegna dello spirito di comunità. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero 3487562291 o seguire l’Associazione Gertrud Streicher sui social.