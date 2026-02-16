Carnevale 2026, l’isola si accende. La guida agli eventi

Un Carnevale diffuso, costruito su più piazze e con programmi pensati soprattutto per bambini e famiglie, ma capaci di coinvolgere l’intera comunità. Martedì 17 febbraio l’isola si prepara a vivere una giornata scandita da appuntamenti in quasi tutti i comuni, con iniziative che vanno dall’animazione di strada agli spettacoli, fino ai momenti più legati alla tradizione.

Nel Comune di Ischia l’appuntamento è in Piazzetta, dove dalle 10.30 alle 13.00 sarà allestito un vero e proprio “Lunapark”. Mascotte, zucchero filato, area popcorn e spazi dedicati ai palloncini accompagneranno la mattinata, mentre artisti di strada, giocolieri e trampolieri daranno vita a spettacoli e momenti di intrattenimento tra musica, balli e performance con sfere e fuoco. Un’iniziativa pensata per trasformare il centro in uno spazio di festa accessibile e partecipato.

A Serrara Fontana il Carnevale si svilupperà nell’area polifunzionale di Fontana con un doppio appuntamento dedicato al teatro dei burattini, proposto dalla storica compagnia Ferraiolo. Gli spettacoli sono previsti alle 12.30 e alle 15.00 e saranno seguiti da una grande festa con baby dancing, animazione, mascotte, gadget e giochi. Non mancheranno popcorn, effetti scenici e momenti di intrattenimento per tutte le età, con la possibilità di spostare le attività al coperto in caso di maltempo.

Forio, invece, punta sulla tradizione con il 107° Carnevale di Monterone. Il programma prenderà il via alle 15.30 in piazza Maria Santissima Immacolata con il “Circus Baby Party”, per poi proseguire con il corteo del Principe Carnevale accompagnato dalla banda cittadina. La giornata si concluderà con uno spettacolo di musica e cabaret che vedrà protagonista il “Luca Sepe Show”, affiancato da artisti e ospiti, in un evento che unisce intrattenimento popolare e dimensione comunitaria.

A Lacco Ameno il Carnevale sarà celebrato in piazza Santa Restituta a partire dalle 15.00 con una festa dedicata soprattutto ai più piccoli. In programma la sfilata di costumi e mascherine, stand con dolci e zucchero filato, attività ludiche, truccabimbi, laboratori creativi e momenti di musica e intrattenimento con artisti di strada e animatori.

A Casamicciola, invece, arriva "Il Villaggio di Mickey Mouse". Martedì 17 febbraio appuntamento a Piazza Marina a Casamicciola dalle 15 alle 18, l'evento è promosso dal Comune in collaborazione con AMCA srl ed è ispirato al magico mondo Disney. Un appuntamento da non perdere per i più piccoli, ma anche per i grandi, pronti a tornare bambini per un giorno.

Un calendario articolato che restituisce l’immagine di un’isola capace di fare rete anche nelle manifestazioni popolari, puntando su eventi diffusi e complementari. Il Carnevale diventa così occasione di socialità e identità, con piazze che tornano a riempirsi e comunità che si ritrovano attorno a una festa che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi senza perdere il legame con la tradizione.