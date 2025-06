Carmine Sabia: “Procida, casa del marittimo: formazione, diritti e futuro al centro del VII Convegno”

La VII edizione del convegno nazionale sul Lavoro Marittimo anche quest’anno si terrà a Procida. Abbiamo chiesto al cons. delegato al lavoro marittimo Carmine Sabia, di illustrarci i contenuti.

Un impegno costante del Comune di Procida verso la gente di mare.

“Sì, anche quest’anno il Comune di Procida insieme a un importante cluster marittimo nazionale, insieme a autorità civili e militari si ritroveranno fra qualche giorno per una nuova edizione, la settima del convegno sul lavoro marittimo. Quest’anno abbiamo anticipato un poco la data anche per ragioni logistiche, organizzative, ma comunque questo convegno rimane il preludio a tante settimane che Procida dedicherà al mare e chiaramente si concluderà nel mese di luglio con la saga del mare, la saga del mare che si aprirà come sempre con la messa i caduti in mare e non dobbiamo dimenticare questa cosa perché il sacrificio dei nostri marittimi non va mai dimenticato.

Per quanto riguarda il convegno, arriva dopo un anno di lavoro, un anno di lavoro intenso, un anno che ci ha portato a interloquire anche con le sedi ministeriali, un lavoro certosino che poi ha portato chiaramente alla realizzazione di un comitato del lavoro marittimo preseduto dal nostro comandante Fabio Pagano.

Carmine, i punti che si toccheranno in questo settimo convegno?

“Come già è stato l’argomento del passato convegno, la digitalizzazione sarà al centro degli argomenti posti sul tavolo della discussione, la digitalizzazione che noi sempre con un lavoro fatto anche con il MIT a Roma stiamo strutturando e lo stiamo formando in modo che sarà pronto a breve e questo convegno ci darà la conferma di un lavoro che porterà alla semplificazione di quello che è il lavoro del marittimo, la semplificazione di quello che è la storia di quello che è il percorso del lavoro marittimo.

Un altro argomento che affronteremo è anche quello sulla formazione, la nuove tecnologie, il settore marittimo ha bisogno di nuove competenze, di competenze professionali sempre più alte e soprattutto stiamo cercando di riscoprire quelle vecchie competenze professionali che un po’ hanno abbandonato, un po’ sono state messe da parte negli ultimi anni e quindi attraverso questo convegno cercheremo di portare un lavoro che possa riscoprire le vecchie mansioni che tanto servono al piccolo cabotaggio, sto parlando dell’elettricista, sto parlando dell’operaio motorista, sto parlando delle competenze che comunque hanno dato lustro alla nostra marineria.

Per quanto riguarda quest’anno c’è una grande novità, è quello del diritto al voto del marittimo, il diritto al voto del marittimo che è stato comunque portato anche in consiglio comunale ed è stato approvato soprattutto anche dalla minoranza e vogliamo dare vogliamo dare senso a questa problematica anche perché il diritto al voto è un diritto sancito dalla Costituzione e non vedo perché i marittimi ne debbano rimanere fuori.

Abbiamo individuato quelle che possono essere problematiche, tra l’altro informandomi e leggendo un po’ sui vari siti ho scoperto che in America gli astronauti nell’ultima decisione presidenziale hanno potuto votare dallo spazio, quindi è qualcosa che ci impegna, qualcosa che dobbiamo portare alla conclusione perché il diritto al voto del marittimo è qualcosa di importante.

Per quanto riguarda poi le portualità questo è un argomento diciamo un po’ annoso che ci preoccupa non tanto anche perché interessa in modo particolare anche la nostra piccola isola e quella perché noi abbiamo bisogno di strutture, abbiamo bisogno di infrastrutture sicure perché è importante la continuità territoriale e quindi abbiamo bisogno secondo me per quanto riguarda le portualità di normative che siano più snelle perché a volte si vanno a intrinsecare con competenze che vanno dalla Regione che poi vanno allo Stato centrale quindi vanno a complicare quelle che sono diciamo le normali pratiche quindi le lungaggine burocratiche e a volte sono a discapito della popolazione quindi è un argomento a cui tengo moltissimo e forse sarò anche uno dei relatori per quanto riguarda questo argomento perché è un argomento che ci tocca in modo particolare”.

Siamo alla settima edizione del convegno, sette volte proceda, la scelta di Procida come mai viene sempre confermata?

“Perché Procida? Potrebbe essere una domanda direi scontata perché proceda è la casa del marittimo perché proceda ha un’antica tradizione marinara una tradizione marinara secolare perché proceda la formazione dei marittimi comincia 190 anni fa con l’istituto nautico perché Procida ha una delega lavoro marittimo, perché il comune ci ha tenuto ad avere una delega al comune marittimo quindi la scelta di Procida è una scelta azzeccata anche perché questi convegni sono nati a proceda devono rimanere a proceda perché proceda ha una marineria importante, ha una tradizione, ha le competenze e noi siamo ben lieti di accogliere il cluster marittimo, di accogliere le autorità militari, civili, per poter portare qualcosa diciamo di importante a un settore che teniamo molto a cuore”.