Carmine Monti : “Lasciati al molo Beverello. Negato l’imbarco per un capriccio“ 

Ancora disagi e polemiche al molo Beverello di Napoli. Lo sdegno di alcuni utenti sconcertati. Tra questioni private e la gestione dei servizi pubblici, a segnalare l’ultimo disguido, se di disguido si tratta, è lex sindaco di Lacco Ameno Carmine Monti:“Sono stato lasciato sul porto insieme ai miei figli, due bambini piccoli, donne ed anziani per una questione che non trova altra spiegazione se non un di puntiglio personale”. E’ questo l’affondo di Monti che spiega nel dettaglio quanto accaduto sul porto di Napoli in relazione alla partenza dell’ultima corsa veloce dal capoluogo per le isole.

“Ero giunto al porto di Napoli con la mia famiglia e soprattutto con due creature in tenera età. Con me c’erano altri viaggiatori anche anziani, signore di una certa età. Volevamo partire con l’aliscafo Alilauro delle ore 20,20. Arrivati alla biglietteria, il bigliettaio ci ha detto di recarci sotto bordo e di salire facendo il biglietto a bordo perché eravamo in ritardo. Giunti all’aliscafo, mentre i marinai ci stavano facendo salire, il capitano si opposto fermamente impedendoci di salire. Ha tassativamente vietato di farci il biglietto a bordo e ha ordinato di tirare via la passerelle. Non credo che sia modo di comportarsi e non credo che chi viaggia debba essere trattato cosi, vittima di un sistema in cui la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra in preda ai capricci del singolo. Ogni deve fare la propria parte, per il territorio, i servizi e l’immagine, eppure quel che è accaduto sul Molo Beverello è assurdo. Come si pretende di fronteggiare il boom di turisti incredibile ed inaspettato che si registra a Napoli e sulle isole. Questo non mi sembra modo di fare turismo né di trattare i cittadini isolani” aggiunge con piglio Monti, puntando il dito verso la compagnia di navigazione. “Non è ammissibile che ci siano persone in fila con donne, bambini, per partire con l’ultima corsa, volendo pagare, dopo essersi accordato con la biglietteria per consentirci di partire e di mollare gli ormeggi, e arrivati sotto bordo un singolo soggetto gli abbassi la passerella sua la faccia. E’ assurdo ed inaccettabile! Spero che chi di dovere assuma i dovuti provvedimenti. Le compagnie di navigazione dovrebbero lavorare anche per lavorare sulla professionalità, il metodo e la capacità di lavorare con buon senso del personale. Non è modo di offrire servizi e fare turismo!”.