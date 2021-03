Gaetano Di Meglio | Dodici giorni di sciopero della fame. Continuiamo a raccontare la protesta che Carmelo Amene porta avanti contro l’istituzione di questa “infinita” zona rossa. La prima domanda è un po’ quella che nasce spontanea Come ti senti? Come stai? Hai ha fatto delle visite mediche? Tranquillizziamo un po’ i lettori e quelli che ci ascolteranno.

«Proprio ieri è venuto il medico D’Ambrosio e mi ha visitato. Mi hanno mandato l’infermiere per eseguire uno screening e fare delle analisi, ma non va bene Gaetano. Questa è l’iniziativa di semplici privati e di Celestino Iacono.»



Ed eccoci alla seconda domanda, appunto, Celestino Iacono. Un albergatore che una condotto uno sciopero della fame è durato un po’ di meno per situazioni familiari diverse e, diciamo, anche per convinzioni della protesta.

« E’ stato un grande gesto. Io l’ho compreso e lo capisco. Quando si intraprende una protesta così invasiva devi dar conto anche alle affettività che ti circondano e hai delle responsabilità. Sono stato d’accordo con lui quando ha smesso. Gli ho detto, no Celestino smetti perché se questo deve minare la felicità nella tua serenità familiare no! Gli ho detto che queste proteste le possono fare chi non ha delle affettività particolari, chi è sempre stato così. Tu sei sempre stato il sistema, io sono sempre stato border line e lui ha compreso questa posizione. Sono stato il primo a dirgli di smettere. Però è stato molto carino. Io non pensavo che si interessasse tanto. Le istituzioni mi hanno mandato le due poliziotti che mi hanno guardato e hanno chiesto quali fossero le mie condizioni. Ho risposto “stabili”.Ho risposto al poliziotto per cortesia la prossima volta venite con un medico se al commissario interessa il mio stato di salute. Non è obbligato ma, magari, è una gentilezza costituzionale. Questa è una storia che continuerò e non mi fermerò. Questa è l’unica cosa di cui io sono convinto»

Ne siamo convinto tutti che non ti fermerai se non lo decidi tu. Ma quale evento scatenante e quale motivazione, oggi ti fanno continuare?

«Mettessero la zona gialla! E, invece, ieri, l’ultimo oltraggio da parte del governatore. Ma come, avremmo i mercati aperti e noi dobbiamo stare chiusi? E’ assurdo! Viviamo in uno stato surreale. Come si può avere fiducia in queste situazioni. Io andrò per la mia strada. Può darsi pure che andrò a San Domenico, a me non frega proprio niente, ma non la do per vinta. Il problema Gaetano, non è il mio è il loro, delle istituzioni.»

Sulla tua protesta i commenti sono disparati. C’è chi ti invita a desistere, c’è chi mette mi piace soltanto per fare un po’ di scena e tutto questo è del mondo 2.0 nel quale viviamo. Un mondo alle prese con una pandemia e tutto nuovo. Che idea ti sei fatto di questa nuova società?

Questa è la società dei social. Ma in questa società, dove anche io posto le mie cose, molti non hanno capito che se vogliono partecipare alla protesta e vogliono farsi sentire, almeno possono condividere. La condivisione fa sentire la voce dal basso. Io continuo per la mia strada, alcuni dei tuoi colleghi si sono avventati in modo feroce contro di me ma io non rispondo e guardo avanti. Come dicevi tu una volta, non mi leggere se non ti aggrada. Devo però ammettere una cosa: che c’è stata molta solidarietà ma siccome che è gratis, tutti me l’hanno data. Chissà se costasse un euro, nessuno me la darebbe…”

Questo è vero. C’è però, in tutto questo, una cosa che manca, la voce dei tuoi colleghi

Uhhhhh, sono venuti da me, terribili. E’ venuto il rappresentante di una minoranza. E’ entrato che ha detto “cosa dobbiamo fare?”. Ho risposto mettete la chiave nella toppa e aprite le aziende e assumetevi le vostre responsabilità come unica forma di protesta. Io non ho mai chiuso e non chiuderò mai. E se dovessero venire a dirmi chiudi. Gli inferi!”

Quando ci siamo visti la volta scorsa era il secondo giorno. Quando saremo in edicola sarà il giorno 12. Cosa ti hanno insegnato tutti questi giorni di fame?

“Ad avere una grande dignità. Sono un cittadino che hai dei diritti e non posso sottostare a delle norme draconiane. Ribellarsi è un dovere di ogni cittadino. Io riconosco le istituzioni ma combatto le norme. Ognuno ha il dovere di ribellarsi. E’ questa l’unica arma che ho. Io sono nessuno, sono poca cosa. Chissà dopo di me verranno gli altri faranno meglio di me. Non sono un eroe! Sono una persona e vuole affermare dei diritti e scusate se è poco”