Carmelo Amente: “Dagli altri non aspetto così grandi consensi, ma visto che devo morire di fame perché la mia azienda sta chiusa, preferisco sapere io come fare”

Gaetano Di Meglio | Secondo giorno di sciopero della fame. Ancora una volta, da Carmelo, questa volta Amente, arriva una reazione estrema. Un grido di dolore che si alza dall’isola di Ischia contro le norme e le decisioni varate dal governo in termini di pandemia. Ancora una volta sulle barricate

In questo momento particolare cosa ti ha spinto a scendere in piazza, da solo, con questa protesta solitaria e un po’ più difficile delle altre perché l’obiettivo è ben più ampio?…

“Se c’è consenso intorno ad una protesta motivata, ben venga. Se non c’è io do conto alla mia coscienza perché ormai le ingiustizie che si vedono quotidianamente sono insopportabili. La gente comune è morta dentro. Ischia non doveva avere lo status come tutta la Campania perché non è così invasivo da noi il fattore virale. Io trovo assurda una cosa del genere, si poteva fare anche diversamente. Io non lo so, ho cominciato. Dagli altri non aspetto così grandi consensi, ma visto che devo morire di fame perché la mia azienda sta chiusa, preferisco sapere io come fare.

Tieni presente che io non sono un disobbediente, ma secondo me il piano pandemico è stato uno sfacelo. Un fallimento perché se dopo un anno mi trovo con le stesse problematiche di un anno prima, due sono le cose: o lo Stato è inesistente o inefficiente. Ora non si può buttare tutto così, bisogna fare qualcosa. Non sta a me stabilirlo, io contesto la norma che hanno varato perché ingiusta non solo per la mia categoria, ma per tutta l’isola I sindaci dovrebbero farsi carico del sentire della gente e delle aziende, ma camminano sparsi e non pare che le istituzioni, sul dividi et impera costruisce fama e gloria.”

Hai scritto a Draghi e De Luca, ma anche ai sindaci. Un primo passaggi lo hai già anticipato: “decido io come morire”.

“Quello che voglio dire è questo: voi mi mettere in condizione di morire di fame. Io devo essere un esempio per mia figlia e mio nipote, che poi lo posso essere anche per gli altri ben venga. Ma io non posso accettare passivamente una situazione del genere. Decido io come morire, faccio lo sciopero della fame perché comunque morirò di fame. E’ una questione di dignità. Io non posso delegare la mia vita a un De Luca o a un Draghi, assolutamente. In questo voglio decidere io. Non mi pongo chissà quale obiettivo, io sono nessuno, ma in questo mio nessuno io ho molta stima.”

La tua categoria, la tua azienda, torna ad essere nuovamente chiusa quasi in maniera ciclica.

“La volta scorsa, zona rossa, ci hanno lasciati aperti perché in realtà, voglio pensare, noi siamo un ammortizzatore contro la depressione. E’ un ruolo che ci avevano dato per far sì che il fattore “depressivo” fosse alleggerito, una patologia che ormai è invasiva e che le istituzioni non la considerano. C’è dai bambini agli anziani. Dopo un anno non si può stare sempre chiusi dentro, poi la questione dei vaccini che non arrivano… Non so chi si deve fare portatore di ciò, se i sindaci o altri… mi auguro che al più presto facciano qualcosa ma ci credo poco.”

C’è una chiave più mondiale. Non siamo tanto diversi dagli altri…

“Noi italiani abbiamo il vizio di guardare gli altri, ma perché dagli altri non prendiamo il meglio invece di paragonarci? Gli altri paesi fanno come meglio fanno. Ma possibile che l’Italia ha una classe dirigente inefficiente? Dallo Stato ai Comuni non si capiscono, c’è una burocrazia che assilla. Questo è il problema più grande. Ischia è un’isola morta, abbiamo raschiato il fondo del barile, i nostri risparmi non esistono più. Ma perché Ischia, Procida e Capri non dovevano avere uno status diverso da altre località, senza togliere niente agli altri? In Lombardia chiudono i comuni, perché De Luca chiude tutto? C’è questa mania di chiusura da sempre, questo sceriffo dell’ultim’ora non so come lo devo interpretare.”

Di solito quando si organizza una manifestazione del genere c’è un obiettivo da raggiungere. Qual è il tuo?

“Mi auguro di essere da esempio, che gli altri possano mobilitarsi a loro volta. Se non ci riesco non fa nulla, il mondo continuerà a girare. Non ho grandi aspettative, ma mi auguro che possa essere da esempio, una voce che diventi corale. Poi, ognuno agisce come meglio crede. Questa è la verità. Io non ho molta fiducia nelle istituzioni attuali perché si sono dimostrate latitanti. Hanno lasciato le persone in uno stato economico depressivo, e di paura. La gente ha paura… ma poi mi domando, è possibile che io, alla mia tarda età, devo fare una protesta di questo genere, così invasiva, quando poi vedi i giovani che se ne fottono altamente? Dovrebbero essere loro a protestare per il loro futuro, i genitori a scendere in piazza per il loro futuro… invece “no”.”

Volevo chiederti qualcosa sullo sciopero della fame. Trascorsi tanti giorni, cosa succede a livello psicologico?

“Io voglio scuotere le coscienze di tutti. Io mi lascio morire, ma è una lotta che faccio anche per voi. E’ possibile che la gente è prona, non reagisce più, non combatte più? Io nel 1968 ho fatto tante proteste, possibile che oggi ne devo fare un’altra alla mia età?”

C’è la cultura della protesta oggi? Nel 1968 sono state fatte tante cose, circa 20 anni fa gli studenti che scendevano in piatta. Ma oggi? Sembra che avere la connessione ad internet basti…

“Purtroppo il mondo tecnologico ha sostituito i lavori. Questo è il problema dei giovani di oggi. Social, tecnologia. Prima i genitori inculcavano dei valori, adesso i genitori hanno fallito completamente. Siamo ormai una generazione che dobbiamo ammettere le nostre responsabilità. Io per mestiere sento tante donne, e quando sento una mamma dire “a mio figlio non ho fatto mancare nulla”,io le rispondo “Ma perché lei è così malvagia?” ai figli tolgono anche il desiderio di avere qualcosa. Conoscono il costo di tutto ma il valore di nulla. A livello generazionale abbiamo una responsabilità immane. Mia figlia,un esempio, parlo per me senza piaggeria, è fiera di me e lei, parlando col figlio che non coniuga ancora una parola, ha detto “vedi il nonno sta facendo questo per me e per te”. Vedi per me è una grande conquista, mi basta.”

Proviamo a fare una valutazione un po’ orizzontale. La tua protesta è contro la zona rossa, ma la lezione del Covid che Carmelo ha avuto quale è?

“I primi tre mesi sono rimasto chiuso in casa e menomale che sono iscritto all’Università e ho preparato un esame da un libro di 1500 pagine. Ho seguito alla lettera tutto.”

Ti sei iscritto all’Università a70 anni…

“Sono già al secondo anno di giurisprudenza e ho dato tutti gli esami del primo anno, con una media mi sembra del 24/25.”

Quale è la spinta che a 70 anni hai avuto per iscriverti all’Università?

“Io volevo sempre farlo, ma mi tagliarono le gambe quando andai a fare la scuola di avviamento perché non si poteva poi fare il ginnasio. Io non potevo fare le medie perché mamma aveva 4 figli. Io porto sempre l’esempio su di me, io ora ho mia figlia che ha delle aspettative su di me e non l’inverso. Io dico che devo essere d’esempio. Se dovessi laurearmi ho detto a mia figlia che deve prendere il bambino che ormai avrà 6 anni, che lo deve portare nell’aula magna perché dovrà ricordare che il nonno si è laureato a 76 anni. E quando avrà difficoltà nella vita dovrà pensare che se nonno ce l’ha fatta a 76 anni, ce la posso fare anche io. Studiare a 70 anni è bellissimo, significa conoscere nuove cose perché non ho paura del voto o altro. I docenti quando mi vedono con i capelli grigi sono un po’ in difficoltà nel confrontarsi, abituati ai 18enni. Allora sono io a doverli mettere a loro agio. Mi rendo conto che loro hanno molta difficoltà con me, perché molti 70enni preferiscono mettersi su una sedia e aspettare la morte. Ma dico io, regalatevi un sogno.”

Torniamo a marzo 2020, pandemia: ti chiudi dentro e studi. Ma penso che un po’ di preoccupazioni c’erano…

“Certo, preoccupazioni economiche, di salute, mia figlia era incinta… navigavamo a vista perché non solo le autorità non sapevano come comportarsi perché era un fenomeno nuovo, e capisco anche Conte che si è trovato in una buriana del genere. Non credere che sia stato facile, abbiamo dovuto attingere da ciò che avevamo. Io da Conte ho avuto in 3 mesi duemila euro, e non capisco nemmeno in base a cosa. Tutta questa calata a pioggia non lo comprendo. E’ un modo di fare così assurdo che non ci sono parole.”

Le tue clienti cosa ti hanno raccontato?

“L’altra volta mi hanno lasciato aperto in zona rossa e le clienti avevano paura di uscire. Le clienti sono terrorizzate. C’è un terrore così ramificato in tutti gli strati sociali che è incredibile. C’è un terrorismo mediatico, il potere ha inculcato un senso di paura e la gente non riesce a liberarsi chiuso in una sindrome di Stoccolma. Io non conosco la soluzione, ma questo è un morire dentro. Avremo una generazione di ragazzi disturbati, i bambini a 20 anni li troveremo tutti disturbati.”

Quando Carmelo guarda avanti, vede una luce in fondo al tunnel?

“Al momento non c’è. Bisognerebbe mettere mano a tutta l’impalcatura dello Stato, non vedo al momento una cosa del genere. Bisognerebbe mettere mano dall’abc delle istituzioni, fare una commissione parlamentare, ma io sono del parere che a parte la prima parte della Costituzione bisognerebbe mettere mano ovunque. Poi ci si meraviglia perché non si investe nel nostro Paese. C’è il problema Italia.”

Che non si risolve con lo sciopero della fame…

“No, ma si deve creare un disagio. Le Istituzioni devono rendersi conto che il popolo ormai è disagiato. Noi siamo il paese della rivoluzione mancata. Concludo dicendo che, pur non essendo della parrocchia, Mussolini disse una frase: non è difficile governare gli italiani, è inutile”.