Carlo Sanchez: «Vincere va bene, ma la differenza la fa chi sa restare umile»

Il Real Forio continua a volare. La squadra di Carlo Sanchez sta vivendo un avvio di stagione da protagonista, con prestazioni convincenti e un gioco che, giornata dopo giornata, si conferma tra i più efficaci del girone. Dopo il rotondo successo per 4-1 contro il Santa Maria la Carità, i biancoverdi consolidano la loro posizione nelle zone alte della classifica e alimentano l’entusiasmo di un ambiente che sogna in grande ma resta con i piedi per terra.

L’allenatore, come sempre lucido e concreto, analizza la prestazione dei suoi uomini, sottolineando la continuità di rendimento, la crescita collettiva e la maturità di un gruppo che ha saputo trasformare il talento in concretezza. Nelle sue parole, la consapevolezza di guidare una squadra in evoluzione, ma già capace di coniugare spettacolo e risultati. Tra conferme, rientri importanti e un gruppo che sembra avere trovato la propria identità, Sanchez racconta il momento del Real Forio con la solita chiarezza, alternando riflessioni tattiche, considerazioni tecniche e una visione complessiva che guarda oltre la singola partita.

Mister Sanchez, continuiamo il racconto di questo inizio di campionato al vertice per il Real Forio. Riprendiamo il nostro solito schema: mettiamo insieme la partita di sabato. L’avrà rivista e analizzata, quali sono le sue valutazioni?

“Buonasera a tutti. Credo sia stata un’altra prestazione importante. A volte sembra che nelle interviste ripetiamo sempre le stesse frasi, ma non è così. Sono davvero contento di quello che abbiamo fatto sabato scorso. È stata una partita cominciata molto bene: nei primi diciassette minuti abbiamo avuto almeno quattro o cinque occasioni nitide per portarci su un punteggio più largo. Poi, negli ultimi cinque minuti del primo tempo, abbiamo sofferto un po’ per una nostra uscita sbagliata, loro potevano pareggiare e sarebbe stato un vero peccato, perché per come stava andando la gara sarebbe stato un rimpianto. Nella ripresa, però, siamo partiti fortissimo, abbiamo raddoppiato e poi triplicato. È stata un’altra prova importante, contro una squadra valida, perché secondo me il Santa Maria ha qualità ed è un’ottima squadra”.

Abbiamo sempre detto che le vittorie servono anche ad analizzare meglio i margini di crescita. Il 4-1 contro il Santa Maria dà fiducia, entusiasmo, equilibrio. La gara di domenica, senza sottovalutarla, sulla carta vede un Real Forio favorito. Tuttavia, in alcune partite il Forio si è dimostrato un po’ sprecone, come in Coppa o contro il Pomigliano. È un aspetto su cui state lavorando?

“Sì, certo. Noi lavoriamo su tutto. Non sono le vittorie o le buone prestazioni che ti devono fermare, anzi devono spingerti a capire dove puoi migliorare. L’ho sempre detto: le sconfitte non devono diventare un alibi, e nelle vittorie devi capire dove crescere. Hai ragione, sabato potevamo stare più tranquilli, perché abbiamo prodotto tanto soprattutto nei primi venti minuti. Spesso non si riesce a concretizzare tutto quello che si crea, ma le partite durano novanta minuti e ci sta un momento di calo. L’importante è saperlo gestire. Oggi sono molto contento, perché la squadra gioca un buon calcio, costruisce tantissimo. Ho letto l’articolo che hai scritto sul giornale, dove sottolineavi il valore dei nostri attaccanti: segnare tanti gol in sei partite è una media importante, non è cosa da poco.

Paradossalmente potevamo fare anche di più, ma va bene così. Dobbiamo restare umili e accettare il verdetto del campo. L’importante è portare sempre a casa i tre punti, qualunque sia il numero di gol segnati. Gli attaccanti faranno bene, ma dietro c’è sempre il lavoro della squadra. L’anno scorso, su ventisette giocatori, hanno segnato in ventiquattro: un numero enorme per un campionato d’Eccellenza, e questo dà l’idea del gruppo”.

Sicuramente l’attacco sabato si è messo in mostra. Volevo chiederti qualcosa sul rientro a pieno regime di Luigi Castagna, perché nel primo e nel secondo tempo si è vista tanta varietà in avanti: Castagna e Serrano si scambiavano spesso la posizione, con l’inserimento di Santiago che ha dato nuove soluzioni. È un tridente che funziona bene.

“Io ho cinque attaccanti di livello, più Pelliccia che è duttile e può fare anche la mezzala. Tutti hanno qualità e forza. Santiago, per esempio, ha segnato un gol bellissimo, il secondo, quello di testa, davvero da categoria superiore. Ma va valorizzata tutta l’azione: partiamo da sinistra, poi il pallone arriva a destra, c’è la sovrapposizione di Florio che mette un cross perfetto, il classico cioccolatino, e Santiago conclude con un colpo di testa difficile. Io sono contento di tutti. Adesso lo sono ancora di più perché Gigi Castagna è tornato a pieno ritmo: è un giocatore fondamentale per noi. Dobbiamo lavorare con serenità, anche se magari nel primo tempo non è stato brillantissimo. Ha fatto comunque una buona gara, ha avuto tre o quattro occasioni, ha dato fastidio agli avversari. È un giocatore vivace, gli piace partire un po’ più dietro, e questo ci dà più soluzioni. Sto lavorando con un gruppo grande, compatto e forte. Anche Mattera, che conoscete tutti, quando entra fa sempre la sua parte. E sono sicuro che anche Peppe farà bene”.

Speriamo allora di vedere questo esperimento.

“Gli esperimenti lasciamoli agli altri.”

Parlavi di Filippo Florio. È un giocatore che conosciamo bene ma che al Real Forio rappresenta una novità. In questo inizio di campionato è uno dei più utilizzati. Sta molto bene fisicamente.

“Sì, Florio ci dà tante soluzioni: assist, inserimenti, superiorità numerica. È un terzino moderno. Dai suoi cross sono nati molti dei nostri gol. Prima del campionato ci siamo detti che dovevamo recuperare i sei mesi di inattività dell’anno scorso, e ora lo sta facendo alla grande. È l’unico che ha giocato tutte e nove le partite per novanta minuti. Ha qualità, corsa, esperienza, personalità. È un giocatore forte e un onore allenarlo. Se oggi facciamo bene è anche perché abbiamo tanti giocatori di grande qualità che si sono integrati nel gruppo già solido dell’anno scorso. Abbiamo costruito una squadra importante, lo si vede, ma dobbiamo restare con i piedi per terra: siamo solo all’inizio. Nove gare tra campionato e Coppa non sono nulla, ne abbiamo ancora tante davanti, a partire da domenica, che sarà una partita particolare e complicata”.

Restando a sabato, abbiamo parlato di singoli, ma senza voler personalizzare troppo. Ti chiedo di Simone Di Meglio: è stata la sua prima partita da titolare, dopo tanti ingressi dalla panchina. Come l’hai visto? E, con tante partite ravvicinate – domenica e poi mercoledì l’Ercolanese – pensi di fare un po’ di turnover?

“Parto da Di Meglio. È un giocatore che ha fatto nove presenze su nove. È vero, finora era sempre subentrato, ma domenica ha giocato benissimo e meritava di partire dal primo minuto. Devo ringraziare giocatori come lui, come Florio, come Di Costanzo, perché mi danno dubbi positivi. E per un allenatore è bellissimo avere dubbi, non certezze fisse. Quando ti chiedi “gioca lui o l’altro?”, vuol dire che hai tante soluzioni di qualità. Quest’anno ho una rosa piena di giocatori duttili, e Simone è uno di questi: può giocare in più ruoli, ha qualità, corsa, intelligenza tattica. Domenica è partito da interno, poi si è alzato da trequarti. Insieme a giocatori dinamici come Di Lorenzo crea fastidio agli avversari: sono due di gamba e di grande intensità”.

Quindi, niente turnover?

“No, io metto in campo sempre i migliori. Forse ci sarà qualche variazione, ma non parliamo di rivoluzioni. Dipende da come arriviamo alla rifinitura. Poi penseremo all’Ercolanese, che è una partita a cui tengo tanto. Non lo nascondo, vogliamo passare il turno. Ho ventisette titolari, li rispetto tutti, e credo di averli impiegati quasi tutti. Forse solo il giovane Iacono, il quarto portiere, non ha ancora debuttato. E anche Galaoui ha giocato. Sivero, il nuovo arrivo, si è integrato subito. Per me è un orgoglio, perché valorizzare tutta la rosa significa dare motivazioni a ognuno e costruire un gruppo vero. Ti dico la verità: sono due mesi e mezzo che mi sto divertendo”.

Parlando di giocatori, in settimana è arrivata la notizia della rescissione di Carofilo, uno dei giovani che avevano mostrato buone cose sia in Coppa che in campionato.

“Sì, abbiamo ricevuto una richiesta dall’Albanova e abbiamo deciso di parlarne col ragazzo. Era giusto comunicarglielo: era una possibilità importante per lui. Con noi aveva fatto un buon percorso, stava crescendo. È un 2007, non è facile passare dal settore giovanile alla prima squadra. Noi oggi abbiamo un organico davvero importante, dove chi sta dentro deve essere pronto. Lui è un ottimo calciatore, farà una buona carriera. Forse da noi avrebbe avuto meno spazio, e gliel’abbiamo detto con sincerità. Dispiace perché stava benissimo nel gruppo, ma si avvicina a casa e, cosa che mi rende felice, si è iscritto all’università. Lo dico sempre ai ragazzi: studiare è fondamentale. Il calcio dà soddisfazioni ma anche delusioni, lo studio no. Studiamo, formiamoci, impariamo a comunicare, a conoscere. Poi ci si diverte lo stesso, e se uno è bravo farà carriera comunque. Mi fa piacere perché, da padre prima che da allenatore, vedo una scelta di maturità”.

Quanto è importante la sfida contro l’Antonio Abate? Sono quelle partite che sulla carta sembrano già scritte, ma non lo sono mai davvero.

“Non è fatta nulla. L’ho detto e lo ripeto: nel calcio esiste un Roma-Lecce che molti ricordano. Nessuno scende in campo sconfitto. Noi dobbiamo andare da squadra umile, con rispetto, ma con la voglia di vincere. Lo sport prevede un vincitore e uno sconfitto: noi vogliamo essere quelli che vincono. Dobbiamo fare una partita importante, capire il nostro momento e continuare su questa scia positiva. Se non facciamo la partita giusta, poi arrivano i rimpianti, e quelli non si cancellano”.

So che pensi partita dopo partita, ma guardando la classifica: Portici e Real Forio primi, poi un gruppo di squadre più indietro. Pensi che i valori si stiano rispettando?

“Sì, credo di sì. Noi e il Portici abbiamo dato continuità, cosa che forse Gladiator, Boys Caivanese o Ercolanese non hanno ancora fatto. Le cinque favorite sono lì, e la classifica rispecchia i valori. Ma conta arrivare a meritarsela il 26 aprile, all’ultima giornata. Chi vince è chi ha alle spalle una società solida, che ti fa stare sereno, che rispetta i giocatori, che gestisce bene. Le società vincono i campionati, insieme alla squadra, all’ambiente, ai tifosi. Noi a Forio questa comunione la sentiamo forte, e questa è la nostra vera forza. Fare un campionato da primissimi posti è una soddisfazione, ma nasce da questo equilibrio tra tutti”.

Indisponibili o infortunati?

“Solo Simone D’Alessandro, che resterà ancora fuori. Tutti gli altri sono a disposizione”.