mercoledì, Ottobre 22, 2025
Carlo Sanchez: «Una vittoria da grande squadra: il calcio è anche saper soffrire»

Foto Francesco Di Noto Morgera

Il tecnico emozionato dopo la vittoria al “Calise” e lo striscione dei tifosi a lui dedicato

di Redazione Web
Una vittoria che pesa, non solo per la classifica ma per ciò che racconta dello spirito di squadra. Al “Salvatore Calise” il Real Forio di Carlos Sanchez conquista tre punti che sanno di maturità, superando una Bacoli Sibilla mai doma e capace di restare in partita fino all’ultimo respiro.

È una vittoria meno spettacolare delle altre, ma più significativa: arriva al termine di una settimana estenuante, con tre partite in pochi giorni e tante energie spese.
Sanchez vive la gara come sempre, con intensità e coinvolgimento, fino a correre sotto la curva per ringraziare i tifosi che gli hanno dedicato uno striscione e un abbraccio collettivo. Il tecnico riconosce le difficoltà incontrate, ma si gode il carattere e la solidità di un gruppo che ha imparato anche a soffrire.

Mister Sanchez, una vittoria fondamentale. Ti ho visto andare subito sotto la curva a ringraziare i tifosi, che ormai consideri davvero il dodicesimo uomo in campo.
“Sì, mi hanno emozionato. Non mi era mai capitato di vedere una curva con uno striscione e una mia foto. È stato toccante, perché sanno quanto tengo a questo luogo e a questa società. Per la partita, sapevamo sarebbe stata dura. Le gare facili non esistono. Ci sono momenti in cui domini e altri in cui soffri. Abbiamo affrontato una squadra ben messa in campo, che ci ha creato problemi. Il primo tempo è stato buono, ma quando abbassiamo i ritmi andiamo in difficoltà, perché siamo una squadra che vive di intensità. Faccio i complimenti ai miei ragazzi: siamo a nove vittorie in dodici partite tra campionato e coppa. Dobbiamo continuare così”.

Forse nel secondo tempo la Sibilla ha cambiato atteggiamento, alzando il baricentro e mettendovi più in difficoltà.
“Sì, nel primo tempo abbiamo dominato, poi loro si sono alzati e ci hanno creato problemi. Hanno avuto il rigore, un paio di occasioni, ma noi dovevamo chiuderla prima. Partite come questa valgono doppio, perché le vinci con sofferenza, e il calcio è anche questo. Venivamo da una settimana intensa, ma abbiamo fatto un grande lavoro”.

Ha stupito vedere una Sibilla con solo otto punti: in campo ha mostrato qualità e organizzazione.
“Concordo. Faccio i complimenti al loro allenatore, Manna. È giovane ma molto preparato. La sua squadra gioca bene e può dare fastidio a molti. Meritano rispetto”.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

