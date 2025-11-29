Carlo Sanchez: «Un gruppo straordinario. Cuore, qualità e fame: questa è la nostra forza»

Il Real Forio supera anche l’Ercolanese e consolida un percorso che sta diventando imponente. Al termine di una battaglia intensa, mister Carlo Sanchez analizza la partita, celebra il gruppo e ripercorre le sue settanta panchine biancoverdi, tra emozioni, crescita e ambizioni sempre più concrete.

Mister, una vittoria pesante, lo dicevamo anche con il presidente: vale sei punti, perché arriva contro un avversario fortissimo, organizzato, che si è difeso benissimo. E poi Forio è stato bravo a sbloccarla con Santiago, che ha trovato un gol da centravanti vero.

“È un’altra grandissima prestazione dei miei ragazzi. A volte sembra un copia e incolla, ma è semplicemente la verità. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte. In molti indicavano il loro lato sinistro come punto debole e invece abbiamo segnato a destra, il che dimostra che abbiamo qualità estreme da un lato e dall’altro. Sono contentissimo perché la partita ha evidenziato ancora una volta il grande cuore, l’agonismo, la mentalità di questo gruppo. È una squadra straordinaria, perché chi entra cambia sempre la gara. Oggi Arcamone, ancora una volta Pelliccia, ancora una volta Di Costanzo che non riesco a far giocare quanto meriterebbe, oppure Simone che stava benissimo. Il cuore di questa squadra è strepitoso e va riconosciuto”.

Una vittoria fondamentale, che serve a tenere la Cavese tre punti dietro. Anche loro oggi hanno vinto su un campo complicato come Portici.

“Sì, ma non dobbiamo pensare agli altri. Pensiamo solo a noi. Il nostro percorso è straordinario: quindici partite, dodici vittorie e tre pareggi. Oggi era la mia settantesima panchina a Forio. Mancano diciannove gare. Se facciamo diciotto vittorie e un pareggio, oppure diciannove vittorie, significa che abbiamo vinto il campionato. Dobbiamo restare concentrati sul nostro cammino”.

Settanta panchine sono un traguardo importante. In queste settanta gare hai visto playout, playoff, oggi una squadra in testa e in semifinale di Coppa. Se dovessi riassumere questo percorso?

“La prima panchina è stata contro Luigi, in un Forio-Nola, e alla settantesima mi sono ritrovato ancora contro di loro. Speriamo che finisca tutto alla terzultima di aprile, chiudendo un cerchio. Ci sono state tantissime emozioni, tantissime cose belle. Il calcio per me è bello sempre: è bello allenarsi, è bello stare con i ragazzi dopo l’allenamento, a mangiare una crostata o fare una chiacchiera. È bello quando vai in ritiro, quando parli di calcio e di mille altre cose. Molte volte ci fissiamo sui risultati, sulla tattica, sulla tecnica. Ma il calcio è passione, mentalità, voglia, concentrazione, emozione. Quando vivi emozioni così, non puoi fermarti. Sono state settanta gare bellissime, grazie a questa gente, ai tifosi, ai ragazzi. C’è un grande feeling. Speriamo di arrivare almeno a cento panchine, perché significherebbe aver fatto qualcosa di straordinario”.

Il gol di Santiago ha fatto esplodere la tribuna. Prima tutti gridavano “tira”, poi è arrivato un boato impressionante. È sembrato un momento quasi epico.

“I tifosi stanno con noi da sempre e lo dimostrano in ogni partita. Santiago oggi è il nostro finalizzatore, quello che conclude le nostre azioni. Ma il gol è nato da un’azione bellissima: recupero palla, costruzione da dietro, l’assist di Castagna, le giocate dei ragazzi. Merito di tutti. Il boato è stato bellissimo perché quando quella palla entra è un’esplosione di adrenalina. Sono contento per i tifosi. E dispiace per l’Ercolanese, perché abbiamo affrontato una grandissima squadra. Non lo dico perché è allenata da mio fratello, ma perché è la verità: credo sia il miglior allenatore della categoria. Faranno un grande campionato”.

La tua squadra ha grande qualità, ma non ha paura di sporcarsi il vestito quando serve. Sa giocare pulito, ma sa anche battagliare. Quanto ti piace questo doppio volto?

“È fondamentale. Le gare si vincono con qualità, ma anche con tanta fame, forza, tenacia. E noi queste cose le abbiamo. Sono soddisfatto di tutti i ragazzi. Ringrazio loro e ringrazio il mio staff, che mi sopporta e mi supporta anche nei miei momenti complicati. E ringrazio il pubblico, perché vedere oggi tutta questa gente a Forio è stato uno spettacolo. Grazie davvero a tutti”.