Carlo Sanchez: «Su certi commenti solo frustrazioni e “corna”, il calcio merita rispetto e facce vere»

Un campionato costruito settimana dopo settimana, con la consapevolezza di chi sa di essere arrivato in alto senza smarrire identità e metodo. Il Real Forio si prepara a un nuovo snodo della stagione e mister Carlo Sanchez fa il punto sul momento della squadra, tra ambizioni di vertice, gestione del gruppo e attenzione alle insidie del calendario. Dalla crescita degli under al valore dello spogliatoio, fino al peso delle prossime gare, l’allenatore biancoverde analizza presente e prospettive di una squadra che continua a inseguire continuità e risultati.

Il tecnico del Real Forio fotografa il momento della squadra tra crescita degli under, solidità del gruppo e attenzione alla trasferta di Bacoli: «Le vittorie sono di tutti, il mister perde da solo».

Con mister Sanchez per continuare a raccontare il campionato del Real Forio. Mister, prima una riflessione che riguarda l’isola d’Ischia in generale. È venuta fuori la data del 14 febbraio. Oggi siamo al 6 febbraio: due anni fa avresti mai pensato di arrivare a Ischia, a Forio, trovare questo ambiente e disputare il campionato che avete giocato finora?

“No, assolutamente. Il 6 febbraio del 2024 ero ancora in attesa, mi godevo la famiglia e aspettavo una chiamata. Dopo pochi giorni ne arrivarono diverse: quella del Forio, del Pomigliano femminile, del Piedimonte Matese in Serie D. Alla fine credo di aver scelto quella giusta”.

Era un ricordo legato a quella data. Domenica vi aspetta un’altra gara impegnativa. Più che l’avversario, sembra pesare l’impegno del Real Forio nel confermarsi e, per usare un’immagine legata allo stadio, “inchiodare” il primo posto in classifica.

“Avremo un’altra partita complicata, come lo sono state tutte e come lo saranno sempre nel calcio. Affronteremo una squadra che arriva da dieci risultati utili consecutivi, con ottime individualità e allenata molto bene da Illiano. L’abbiamo già incontrata in Coppa e in campionato, sappiamo che va affrontata con grande attenzione.

È la trasferta più breve che faremo, usciremo dal traghetto e avremo subito il campo, ma resta una gara difficile. Dobbiamo farci trovare pronti perché il tempo stringe: dopo domenica mancheranno solo nove partite e dobbiamo continuare su questa strada, dentro un campionato che finora è stato molto positivo”.

Arrivate a questa gara dopo il successo con il Sant’Antonio Abate e soprattutto dopo risposte importanti da parte di giocatori che avevano trovato meno spazio. Molti hanno segnato il primo gol, altri hanno ritrovato minutaggio.

“È stato positivo anche perché i ragazzi si allenano tutti alla grande. Oggi, per esempio, abbiamo fatto un allenamento bellissimo: tutti vogliono giocare ed è normale, perché il divertimento del calciatore è lavorare durante la settimana e poi dimostrare la domenica quello che vale.

Contro il Sant’Antonio Abate hanno giocato tanti ragazzi e mi ha fatto enormemente piacere vedere in campo diversi under, che in alcune situazioni erano stati un po’ sacrificati. Hanno fatto bene e hanno avuto spazio. Abbiamo fatto debuttare anche un ragazzo del posto, Iacono classe 2009.

Stiamo lavorando in prospettiva su giovani che possano dare continuità al Forio. Io ho sempre un’idea chiara: prima la base locale, poi si completa con giocatori che arrivano da fuori. È il mio modo di intendere il calcio.

Sono stato contento anche per chi aveva avuto meno minuti: Di Costanzo, Arcamone, Pelliccia, Ballirano. Il minutaggio è fondamentale e si vede durante la settimana, quando il ritmo degli allenamenti è altissimo”.

Restando sugli under: l’ingresso di Iacono è stato molto applaudito al Calise. Abbiamo rivisto Verde, Calise, Ballirano, Nicola Buono. Non abbiamo visto Ryan Galaoui: come sta?

“Ryan purtroppo ha avuto un infortunio a casa circa un mese e mezzo fa, con un problema ai legamenti, e la sua stagione è finita. Mi dispiace perché è un ragazzo che si impegnava tanto e stava facendo bene. La forza di questo gruppo è che i giovani sanno di avere davanti over importanti, soprattutto in attacco, dove credo siamo tra le squadre più forti della categoria. Loro lavorano con grande serietà e grazie anche a loro gli allenamenti hanno qualità. Avranno spazio da qui alla fine: mancano ancora dieci partite e le vittorie sono di tutti, di chi gioca e di chi non gioca. Il mister perde da solo”.

Su cosa bisognerà fare attenzione nella prossima gara? Quali sono le insidie?

“Troveremo una squadra messa bene in campo, rognosa, che fa della grinta e del tatticismo le sue armi principali. Ha qualità individuali e giocatori esperti come Conte, Viglietti, Polio, Severino. È una squadra ben assortita, con una società che ha storia e che ha fatto anche categorie importanti. Sarà una partita difficile”.

La gara del Real Forio si inserisce in una giornata importante perché c’è anche Boys Caivanese-Gladiator. Quanto pesa questo incrocio nell’economia del campionato?

“Quando mancano dieci gare sono tutte decisive. È il momento in cui si costruisce davvero il risultato finale. Sarà una bellissima sfida tra due grandi squadre che stanno onorando il calcio campano. Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi: oggi è tutto nelle nostre mani perché siamo davanti. Con umiltà guarderemo i risultati, come faranno anche gli altri, ma la nostra concentrazione deve restare solo su Bacoli. Se rimaniamo su questa linea faremo bene”.

In settimana il Pomigliano ha vinto la Coppa Italia ai rigori. C’è un po’ di rammarico o prevale la soddisfazione per gli amici?

“Sono felice per gli amici che sono a Pomigliano. Nello sport esistono le sconfitte e fanno parte del percorso. Noi abbiamo fatto e stiamo facendo un grande cammino. Una partita andata male può capitare.

Quello che conta è restare seri ed equilibrati. Mi ha dato fastidio, invece, leggere certe cose sui social: oggi sono uno strumento bellissimo ma anche pericoloso. Questa è una società seria, dal presidente Amato a tutti i dirigenti, alla squadra e alla piazza. Facciamo un calcio basato sul rispetto e sulla signorilità. Dietro ai profili falsi spesso si sfogano frustrazioni personali. Io dico sempre: se avete qualcosa da dire, venite a parlarci di persona. La vittoria del Pomigliano meritava solo rispetto e un gesto di sportività”.

Tornando alla sfida tra Boys Caivanese e Gladiator: c’è il rischio che il risultato possa incidere sulla vostra prestazione a Bacoli?

“Tutto può incidere, ma non deve. Altrimenti diventiamo mediocri. Se abbiamo fatto un campionato importante è perché ogni settimana abbiamo pensato solo alla nostra partita. Non dobbiamo guardare cosa fanno gli altri.

Chi perde fame e ambizione resta fermo. Noi non possiamo permettercelo: mancano tante partite, trenta punti sono tanti e ogni gara è difficile”.

Possiamo aspettarci cambiamenti? Com’è la situazione della squadra?

“Ho solo Pistola influenzato, per il resto il gruppo è al completo. Tutti a disposizione e tutti dentro il lavoro settimanale”.

Domenica si torna all’usato sicuro?

“Si torna al Forio che siamo noi. Anche domenica scorsa lo eravamo. Oggi potrei entrare nello spogliatoio, buttare le maglie e scegliere gli undici: ho la fortuna di allenare un gruppo straordinario che si allena bene e vuole vincere.

Onoriamo questa piazza e questa società, ma anche noi stessi. In campo andranno i migliori undici del momento, con soluzioni che potranno cambiare in base alla partita. Abbiamo un organico che sa trasformare le gare e continuerà a farlo”