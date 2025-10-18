Carlo Sanchez: «Il nostro Forio cresce ogni giorno: mentalità, gruppo e qualità fanno la differenza»

Il Real Forio continua a viaggiare a ritmi da grande, sospinto da entusiasmo, consapevolezza e una solidità che ormai non è più una sorpresa. Dopo il successo contro l’Ercolanese e il conseguente passaggio ai quarti di Coppa Italia, la squadra di mister Carlo Sanchez si prepara a difendere la vetta del Girone A di Eccellenza con la serenità di chi sa di avere un gruppo forte, compatto e maturo. Proprio l’allenatore biancoverde, intervenuto ai microfoni dopo la vittoria in Coppa, ha parlato del percorso dei suoi ragazzi, dell’importanza della mentalità e del legame con la società e i tifosi. Un’intervista a tutto campo, tra analisi tecnica, orgoglio e la voglia di continuare a sognare.

Con mister Sanchez per continuare la narrazione di questo campionato d’alta quota per il Real Forio. Partiamo dall’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, conquistato contro l’Ercolanese. Senza guardare troppo a quella che è la competizione tricolore, ma più che altro al campionato, il Forio lo abbiamo visto in campo mercoledì contro una delle formazioni più quotate del Girone A di Eccellenza. Forse è stato il Forio più consapevole tra quelli visti finora.

“Salve a tutti, buonasera. Come dico sempre, è stato fatto un grosso passo avanti dai nostri ragazzi, perché le prestazioni fino a oggi sono state sempre ottime, ma mercoledì abbiamo compiuto un ulteriore salto di qualità. Siamo migliorati ancora, già lo avevamo dimostrato domenica scorsa ad Angri contro il Sant’Antonio Abate, ma mercoledì volevamo fortemente passare il turno per dare continuità al lavoro. Abbiamo un organico attrezzato per lottare su due fronti e credo che mercoledì sia stata davvero una grande partita, sotto ogni punto di vista”.

“ La mentalità non si compra, si costruisce giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Ed è quello che stiamo facendo: crescere come squadra e come uomini

Quando parli di due fronti, però, poi le scelte sul campo non sembrano parlare di due Forio diversi. Sembra che ci sia sempre più o meno lo stesso schieramento. Mi pare di capire che la coppia Castagna-Santiago ti abbia convinto più di tutte, almeno guardando l’attacco.

“No, invece no. Io oggi ho venticinque ragazzi che hanno debuttato su ventisette, e paradossalmente sono scesi in campo anche tutti e tre i portieri. È chiaro che qualcuno giochi un po’ di più e qualcuno un po’ di meno, ma è un organico competitivo in ogni ruolo: chi parte dall’inizio, chi subentra e chi si alterna. Poi contano le caratteristiche, la condizione, gli allenamenti. Se un giocatore è in forma, è difficile lasciarlo fuori. La cosa bella di quest’anno, che mi rende davvero contento, è proprio questa: come mi giro, trovo sempre un gruppo competitivo di altissimo livello. E lo si nota nella durata delle gare”.

Un gruppo competitivo, due vittorie consecutive tra campionato e Coppa che hanno dato risultati importanti anche per la classifica. La sfida di mercoledì, in termini di morale, quanto è stata importante per la squadra? Come li hai visti oggi alla ripresa degli allenamenti?

“Bene, molto bene. La squadra è consapevole di essere forte, di dover fare un campionato importante e una Coppa che può aprire un’altra strada per salire di categoria. La ripresa è stata buona. Mercoledì abbiamo fatto un grande passo avanti nella qualità del gioco: il primo tempo è stato equilibrato, molto agonistico, poi nella ripresa siamo usciti alla grande e abbiamo giocato un secondo tempo di altissimo livello”.

Il presidente Amato, a fine gara, ha detto che è stata una partita dura, ma che negli anni passati il Real Forio forse non l’avrebbe giocata così, forse per paura o per altri limiti. Oggi invece si vede una squadra con forza caratteriale e consapevolezza.

“Io, già ad agosto dell’anno scorso, dopo il 2-2 con la Frattese, dissi una cosa: la mentalità non si compra, si acquisisce gara dopo gara, allenamento dopo allenamento, minuto dopo minuto. E si costruisce con giocatori importanti. Dopo quella partita, in molti non erano d’accordo, ma alla fine i fatti mi hanno dato ragione. Creare step di crescita non è facile. Io venivo da un playout salvato all’ultima giornata col Pomigliano, poi abbiamo fatto passi avanti enormi. E chi ci segue lo vede. La mentalità si acquisisce gradualmente, e dobbiamo continuare a migliorare, perché se ti fermi diventi mediocre. Quando ti appaghi di quello che hai fatto, le altre squadre ti leggono, ti anticipano, e finisci per essere superficiale. Noi dobbiamo sempre andare avanti, passo dopo passo”.

“ Abbiamo una società che ci sostiene in tutto, un gruppo di ragazzi straordinari e un ambiente che vive di calcio. Con questa forza, possiamo puntare davvero in alto.

C’è un mix di elementi, tornando alla consapevolezza di cui parlavamo prima. Dopo la gara col Sant’Antonio Abate non c’è più da stupirsi: il Forio è su una strada precisa. Ma quest’anno il mix tra una società solida e un mercato di qualità ha fatto la differenza. Dietro ci sono giocatori come Mattera, Velotti, Florio, autori di prestazioni importanti e di assist decisivi. Quando questo equilibrio ha cominciato a dare i frutti che vediamo?

“Tanto, assolutamente. Noi siamo un gruppo forte, con tanti ragazzi rimasti nel tempo. Dal mio arrivo, nel febbraio 2022, sono sempre con noi Pistola, Arcamone, Santaniello. L’anno scorso abbiamo inserito altri giocatori importanti come Velotti, Delgado, Sogliuzzo, Iacono, Tomasin, Pablo Acosta, Cabrera, Aniceto, tutti protagonisti di un grande campionato. Poi nel calcio si cambia, si fanno scelte. A dicembre è arrivato Gigi Velotti, che ha portato una mentalità vincente. Castagna è un giocatore che con questa categoria c’entra poco, lo sappiamo. Quest’anno abbiamo aggiunto ancora più esperienza, come volevamo, per lottare per qualcosa di concreto. Abbiamo preso sei giocatori di primissima fascia, tutti abituati a vincere, molti provenienti dalla Serie D. Il gruppo forte è rimasto, e questo è stato decisivo. Perché puoi essere bravo e preparato quanto vuoi, ma senza qualità non vai lontano”.

Chiudiamo la parentesi Coppa e torniamo al campionato. Domenica scorsa, complice anche il turno favorevole, avete avuto l’occasione di conquistare la vetta solitaria e non l’avete mancata. Ora arriva il Sibilla. Il fatto di stare là sopra, da capolista, impone una mentalità diversa. È qualcosa che si costruisce più mentalmente o più sul campo?

“Entrambe le cose. L’euforia è un’arma a doppio taglio: se la gestisci male, ti penalizza. Noi dobbiamo restare tranquilli, vivere la settimana con serenità e arrivare alla partita preparati al cento per cento. Se lavori bene durante la settimana, la domenica o il mercoledì fai buone prestazioni. Non dobbiamo guardare troppo avanti, siamo solo alla settima giornata. Dobbiamo divertirci e continuare su questa strada. Se manteniamo questa mentalità, possiamo toglierci grandi soddisfazioni, anche più di quelle dell’anno scorso”.

Inserire tanti nuovi giocatori e farli rendere subito al massimo non era facile. Che tipo di lavoro è stato fatto, anche su elementi come Tarascio o Florio?

“È stato fatto un grande lavoro, ma il merito è loro. Prima di essere grandi giocatori, sono grandi uomini. Persone mature, equilibrate, che mettono la squadra al primo posto. E poi abbiamo una società che non ci fa mancare nulla, con un presidente che è un vero appassionato, sempre presente. Noi sentiamo di doverlo ripagare in campo, perché nel calcio è raro trovare ambienti così sani e organizzati. Io mi sento in debito ogni giorno, e questo mi dà forza”.

Un ambiente bello, con il presidente Amato che mercoledì, contro l’Ercolanese, si è trasformato in capo ultrà insieme ai tifosi. E poi i tifosi, che ti hanno dedicato un coro a cui hai risposto dalla panchina. Anche sotto la pioggia, di mercoledì, non è scontato.

“Vederli è bellissimo. Sono persone che tengono davvero alla squadra e alla loro città. Da più di un anno stiamo condividendo un percorso che vogliamo coronare con qualcosa di speciale. Il presidente è un calciofilo totale, vive di calcio ventiquattr’ore al giorno. È una persona equilibrata, anche nei momenti difficili. E con i tifosi ho un legame fortissimo: l’ho detto anche nel post partita con l’Ercolanese, sarà dura staccarmi da loro quando arriverà quel momento”.

Sabato arriva il Bacoli, una squadra che conoscete bene e che conosce bene voi. Come si affronta una partita così?

“Prima voglio dire una cosa: hai ragione, i risultati sono fondamentali. Anche nella vita. Se sei abituato a portare qualcosa di buono a casa e poi smetti, finisce l’amore. Ma è nelle difficoltà che si vede la forza di un gruppo. Nel calcio i risultati sono vitali, ma servono anche per crescere. Penso alle partite dell’anno scorso, con l’Albanova, il Castel Volturno, il Gladiator: siamo andati sotto, ma non abbiamo mai mollato. Quest’anno lo stesso, contro il Gladiator alla seconda giornata. Il Bacoli è una squadra diversa rispetto a quella affrontata in Coppa: ha cambiato allenatore, ora c’è Manna, un ragazzo preparato e concittadino mio di Casalnuovo. Ha modificato l’assetto tattico, ha idee nuove e giocatori diversi. Sarà una partita difficile, da affrontare con attenzione. Tutte le squadre, contro di noi, vogliono fare la partita della vita, e noi dobbiamo essere ancora più bravi. Dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto ieri e guardare avanti con la consapevolezza di voler realizzare qualcosa di eccezionale”.

Domanda di rito, finale: l’undici titolare. So che dici di non avere undici titolari ma venticinque, però immagino che sette-otto posti siano più o meno fissi. Ci aggiorni sulle condizioni e sugli eventuali indisponibili?

“Sì. Simone D’Alessandro ha ripreso ma non credo che sarà tra i convocati per il Bacoli. Da martedì tornerà in gruppo. Non abbiamo squalifiche, la squadra sta bene, c’è armonia. Per l’undici titolare vedremo domani nella rifinitura. Io comunque ci sarò, quindi potete inserire anche l’allenatore tra i titolari”.

Abbiamo notato che mercoledì Buono non era stato convocato. C’è un motivo particolare?

“Sì, te lo spiego. Ho un gruppo di giovani tutti validi, dai portieri Santaniello e Delizia fino ai 2006 e 2007 come Iaccarino, Buono, Peluso, Verde, Calise, Galaoui, Sivero. Tutti bravi, ma ognuno con caratteristiche diverse. Devono essere inseriti gradualmente. Nicola, per esempio, ha grande qualità; Luciano Iaccarino è più fisico. Peluso è un giocatore rapido, Piero Verde è un attaccante di sacrificio. Calise e Galaoui sono al primo anno in Eccellenza, devono adattarsi, ma hanno talento. Sivero è arrivato da pochi giorni ed è una prospettiva interessante. I portieri, Santaniello e Delizia, entrambi 2007, stanno trovando spazio. Sono contento, ma devono restare sereni. Con me sanno che il rispetto e la voglia di far giocare tutti sono enormi, soprattutto i giovani. Li considero come figli. Capisco la delusione per una tribuna o una panchina, ma devono sapere che sono in un grande ambiente e che il loro momento arriverà”.