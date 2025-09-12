Carlo Sanchez: «Il gruppo è la nostra forza, ma dobbiamo dimostrarlo ogni partita»

Dopo la vittoria per 3-2 contro il Quarto che ha regalato al Real Forio il passaggio del turno in Coppa Italia, mister Carlo Sanchez si è soffermato ai microfoni per analizzare la prestazione della sua squadra.

Il tecnico biancoverde ha sottolineato i progressi del gruppo, l’importanza dei debutti e la soddisfazione per aver già coinvolto gran parte della rosa in queste prime uscite ufficiali. Non sono mancate, però, le osservazioni critiche: due reti subite, frutto di cali di concentrazione, sono campanelli d’allarme che lo staff non intende sottovalutare. «Il gruppo è la nostra forza – ha ribadito l’allenatore – ma dobbiamo dimostrarlo in ogni allenamento e in ogni partita».

Mister, oggi è arrivato un altro 3-2, che ricorda quello con il Gladiator. Anche qui una rimonta. Abbiamo visto qualche esperimento tattico, come D’Alessandro difensore centrale, e poi il rientro di Castagna negli ultimi quindici minuti. Che indicazioni porta a casa da questa giornata?

“Indicazioni positive, anche se dobbiamo stare più attenti: non possiamo subire due gol a partita, soprattutto per errori di distrazione o di concentrazione. Il calcio è fatto di qualità fisiche e tecniche, ma anche di testa. Oggi nel primo tempo potevamo fare meglio, nel secondo abbiamo giocato benissimo: siamo ripartiti forte, abbiamo ribaltato il risultato e ci siamo portati a casa una qualificazione che era il primo obiettivo della stagione. Volevamo passare il turno e lo abbiamo fatto, quindi siamo contenti”.

Nel prossimo turno vi toccherà probabilmente l’Ercolanese: si ripropone il derby di famiglia con tuo fratello Luigi, dopo la scorsa stagione quando era alla Real Normanna.

“Sì, ma è ancora presto. Adesso la nostra testa è già al Grazzanese, sabato in campionato. Con l’Ercolanese ci sarà tempo, si giocherà il primo ottobre. Oggi sono soddisfatto perché hanno debuttato altri ragazzi. In quattro partite ufficiali abbiamo utilizzato 24 calciatori su 27: due sono portieri, uno è Galaoui che ancora non ha trovato spazio, e l’altro è Peluso che purtroppo è infortunato dall’inizio della stagione. Questo dimostra che il gruppo è la nostra forza: lo era l’anno scorso e lo è anche quest’anno”.

Oggi si è visto soprattutto l’approccio della squadra: nonostante la vittoria con il Gladiator, non c’è stato alcun segnale di appagamento. Siete partiti subito forte.

“Quando sei consapevole della tua forza, devi dimostrarlo ogni volta che scendi in campo. Sono queste le partite che ti fanno crescere e che segnano il salto di qualità. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, con alcuni giocatori che hanno dato risposte molto positive. Sono contento dei debutti, ma adesso dobbiamo guardare avanti: ci aspettano due giorni di allenamento e poi la sfida di campionato a Grazzanise, che sarà complicata”.

Il calendario è serrato: subito in campo sabato. Cosa chiede ai suoi ragazzi per la prossima partita di campionato?

“Voglio continuità: di prestazioni e di risultati. Solo così si cresce. Più partite giochiamo, meglio è, perché il gruppo si rafforza e l’ambiente si stimola. In questi due giorni dovremo lavorare in serenità e prepararci bene. Io lo ripeto sempre: siamo una squadra forte. Spero di dirlo sempre dopo i risultati positivi e non solo nelle interviste. Ma una squadra forte deve convincersi di esserlo e dimostrarlo in ogni allenamento, in ogni minuto di partita, in ogni momento. Oggi, di mercoledì, abbiamo avuto una bella presenza di pubblico: non posso che ringraziarli, perché il loro sostegno è uno stimolo enorme per noi e per i ragazzi”.