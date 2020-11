ROMA (ITALPRESS) – Carlo Conti è da qualche giorno in cura all’ospedale Careggi di Firenze per essere seguito al meglio avendo i sintomi da contagio da Covid-19. Lo rende noto la Rai. “Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv”, spiega Viale Mazzini.

(ITALPRESS).